Porto Alegre terá nova edição da Mostra Internacional de Arte Contemporânea

Está confirmado: no mês de outubro, Porto Alegre recebe, mais uma vez, a a MIAC – Mostra Internacional de Arte Contemporânea. Criada em 2022, a iniciativa volta em dose dupla, com as edições Música Viva, no Farol Santander, e O Tempo dos Corpos, no Instituto Ling.
Serão três semanas de atrações nacionais e internacionais, com múltiplas formas de expressão, de 3 a 12 e de 14 a 26 de outubro.
Haverá música, teatro, instalações visuais, cinema, performances artísticas e seminários com artistas, não só no Farol e no Ling, mas também com atividades na Cinemateca Capitólio, no Teatro Simões Lopes Neto, no Studio Stravaganza e no Teatro Bruno Kiefer (veja a programação no fim do texto). Presentão para a cidade.
Destaco dois shows, em especial:
A volta da multiartista Tulipa Ruiz à Capital, com as canções do seu último álbum, Habilidades Extraordinárias. Será a primeira apresentação do disco em Porto Alegre, e ainda em um formato exclusivo e inédito. Em parceria com a artista visual Cecília Lucchesi, o espetáculo incluirá projeções de videoarte e outras surpresas.
O encontro do grande Renato Borghetti com as poesias de Clarissa Ferreira e a interpretação de Paola Kirst, expoente da nova geração de cantoras gaúchas. Vai por mim: será imperdível.
Estamos muito orgulhosos de fazer a MIAC acontecer mais uma vez e mexer com a cidade
FERNANDO ZUGNO
Idealizador e diretor da Mostra Internacional de Arte Contemporânea
Programação
MIAC FAROL
Farol Santander Porto Alegre – R$ 80
- 03/10, às 20h – Habilidades Extraordinárias Delux, Tulipa Ruiz e Cecília Lucchesi - show com instalações visuais
- 04/10, às 20h – Marcos Valle encontra Trabalhos Espaciais Manuais
- 05/10, às 19h – Nas trilhas de Jards Macalé – show audiovisual com os filmes para os quais Jards compôs trilha, com execução ao vivo
- 10/10, às 20h – Ialodê e Thalma de Freitas
- 11/10, às 20h – Höröyá espetáculo de música instrumental e dança brasileiras e do oeste da África
- 12/10, às 19h – Renato Borghetti convida Clarissa Ferreira e Paola Kirst em um show instrumental com poesias e cantos
Cinemateca Capitólio – R$ 16
- 04/10 – Apresentação do filme Macaléia, de Rejane Zilles
MIAC LING
Instituto Ling – gratuito
- 14/10 – Karaiw a’e wà, os Civilizados – Videoperformance de Zahy Tentahar
- 17 e 18/10 – Ytá – performance cênica de Barbara Matias Kariri e Edceu Barbora do Crato/CE
- 14 a 22/10 – Instalação visual “Cosmos”, de Denilson Baniwa
- 21 e 22/10 - Performance Les Sans de Freddy Sambimbona de Burkina Faso/Burundi
- 23 e 24/10 – Performance L'Opéra du Villageois, de Zora Snake do Camarões
Seminários no Salão Ling – gratuito
14/10
- 17h - Os Civilizados com Zahy Tentahar
15/10
- 14h - Aula Magna Batman Zavareze
- 17h – Fala de Iracema Gah Teh e Angélica Kaigang seguido de conversa com Barbara Kariri, Wes Tupinambá e Lili Baniwa
16/10
- 14h - Mestras com Maria de Tiê e Nina Fola
- 17h - Paisagem sonora com Marisa Fonterrada, Raphael Arcanjo e Thiago Ramil
17/10
- 14h - Mestres Bule Bule
- 17h - Terrapreta, o sonho de uma pajé – Apresentação do filme seguida de conversa com Pajé Mapulu Kamayura
18/10
- 17h - Cortejo com canto biodinâmico com participantes do seminário
Studio Stravaganza – R$ 60
24 e 25/10
- Antes do Tempo Existir – Espetáculo com direção de Andreia Duarte de São Paulo
25/10 - Festa de encerramento da MIAC
Teatro Bruno Kiefer – R$ 60,00
25 e 26/10
- Primeiro Amor – Peça de dança de Marco D'Agostin de Milão, Itália
Programação Fundação Theatro São Pedro
Teatro Simões Lopes Neto – R$ 80,00
- 11 e 12/10 - Azira’i de Zahy Tentahar, teatro musical com projeções do Batman Zavareze
Para saber mais
Siga @miacbrasil no Instagram.
Quem viabiliza
O projeto MIAC Farol – Música Viva conta com patrocínio de Santander Brasil, apoio do Farol Santander Porto Alegre e produção da Canard. É realizado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet.
Já o projeto MIAC Ling – O Tempo dos Corpos conta com patrocínio Crown Brand-Building Packaging, apoio do Instituto Ling e produção da Canard. É realizado pelo Ministério da Cultura, também por meio da Lei Rouanet.