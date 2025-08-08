Porto Alegre terá nova edição da Mostra Internacional de Arte Contemporânea

Está confirmado: no mês de outubro, Porto Alegre recebe, mais uma vez, a a MIAC – Mostra Internacional de Arte Contemporânea. Criada em 2022, a iniciativa volta em dose dupla, com as edições Música Viva, no Farol Santander, e O Tempo dos Corpos, no Instituto Ling.

Serão três semanas de atrações nacionais e internacionais, com múltiplas formas de expressão, de 3 a 12 e de 14 a 26 de outubro.

Haverá música, teatro, instalações visuais, cinema, performances artísticas e seminários com artistas, não só no Farol e no Ling, mas também com atividades na Cinemateca Capitólio, no Teatro Simões Lopes Neto, no Studio Stravaganza e no Teatro Bruno Kiefer (veja a programação no fim do texto). Presentão para a cidade.

Destaco dois shows, em especial:

A volta da multiartista Tulipa Ruiz à Capital, com as canções do seu último álbum, Habilidades Extraordinárias. Será a primeira apresentação do disco em Porto Alegre, e ainda em um formato exclusivo e inédito. Em parceria com a artista visual Cecília Lucchesi, o espetáculo incluirá projeções de videoarte e outras surpresas.

O encontro do grande Renato Borghetti com as poesias de Clarissa Ferreira e a interpretação de Paola Kirst, expoente da nova geração de cantoras gaúchas. Vai por mim: será imperdível.

Estamos muito orgulhosos de fazer a MIAC acontecer mais uma vez e mexer com a cidade FERNANDO ZUGNO Idealizador e diretor da Mostra Internacional de Arte Contemporânea

Programação

MIAC FAROL

Farol Santander Porto Alegre – R$ 80

03/10, às 20h – Habilidades Extraordinárias Delux, Tulipa Ruiz e Cecília Lucchesi - show com instalações visuais

Habilidades Extraordinárias Delux, Tulipa Ruiz e Cecília Lucchesi - show com instalações visuais 04/10, às 20h – Marcos Valle encontra Trabalhos Espaciais Manuais

Marcos Valle encontra Trabalhos Espaciais Manuais 05/10, às 19h – Nas trilhas de Jards Macalé – show audiovisual com os filmes para os quais Jards compôs trilha, com execução ao vivo

Nas trilhas de Jards Macalé – show audiovisual com os filmes para os quais Jards compôs trilha, com execução ao vivo 10/10, às 20h – Ialodê e Thalma de Freitas

Ialodê e Thalma de Freitas 11/10, às 20h – Höröyá espetáculo de música instrumental e dança brasileiras e do oeste da África

Höröyá espetáculo de música instrumental e dança brasileiras e do oeste da África 12/10, às 19h – Renato Borghetti convida Clarissa Ferreira e Paola Kirst em um show instrumental com poesias e cantos

Cinemateca Capitólio – R$ 16

04/10 – Apresentação do filme Macaléia, de Rejane Zilles

MIAC LING

Instituto Ling – gratuito

14/10 – Karaiw a’e wà, os Civilizados – Videoperformance de Zahy Tentahar

Karaiw a’e wà, os Civilizados – Videoperformance de Zahy Tentahar 17 e 18/10 – Ytá – performance cênica de Barbara Matias Kariri e Edceu Barbora do Crato/CE

Ytá – performance cênica de Barbara Matias Kariri e Edceu Barbora do Crato/CE 14 a 22/10 – Instalação visual “Cosmos”, de Denilson Baniwa

Instalação visual “Cosmos”, de Denilson Baniwa 21 e 22/10 - Performance Les Sans de Freddy Sambimbona de Burkina Faso/Burundi

- Performance Les Sans de Freddy Sambimbona de Burkina Faso/Burundi 23 e 24/10 – Performance L'Opéra du Villageois, de Zora Snake do Camarões

Seminários no Salão Ling – gratuito

14/10

17h - Os Civilizados com Zahy Tentahar

15/10

14h - Aula Magna Batman Zavareze

17h – Fala de Iracema Gah Teh e Angélica Kaigang seguido de conversa com Barbara Kariri, Wes Tupinambá e Lili Baniwa

16/10

14h - Mestras com Maria de Tiê e Nina Fola

17h - Paisagem sonora com Marisa Fonterrada, Raphael Arcanjo e Thiago Ramil

17/10

14h - Mestres Bule Bule

17h - Terrapreta, o sonho de uma pajé – Apresentação do filme seguida de conversa com Pajé Mapulu Kamayura

18/10

17h - Cortejo com canto biodinâmico com participantes do seminário

Studio Stravaganza – R$ 60

24 e 25/10

Antes do Tempo Existir – Espetáculo com direção de Andreia Duarte de São Paulo

25/10 - Festa de encerramento da MIAC

Teatro Bruno Kiefer – R$ 60,00

25 e 26/10

Primeiro Amor – Peça de dança de Marco D'Agostin de Milão, Itália

Programação Fundação Theatro São Pedro

Teatro Simões Lopes Neto – R$ 80,00

11 e 12/10 - Azira’i de Zahy Tentahar, teatro musical com projeções do Batman Zavareze

Para saber mais

