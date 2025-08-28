Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Legado de Sepé
Notícia

Porto Alegre ganha casa de shows renovada, com jazz, blues, MPB, instrumental e clube de música

Novo Espaço 373 funcionará em dois casarões históricos interligados, que no passado foram residências de funcionários da antiga fábrica da Cervejaria Brahma

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS