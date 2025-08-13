Pela primeira vez na história, pioneiras do futebol feminino no RS serão homenageadas em Porto Alegre

Tributo é uma das ações de valorização da modalidade, por iniciativa da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo Feminina de Futebol 2027. Duda Fortes / Agencia RBS

Elas merecem. Trinta e seis pioneiras do futebol feminino no Rio Grande do Sul receberão homenagem especial em Porto Alegre, na Cinemateca Capitólio, em 16 de setembro. Será o primeiro tributo do tipo, com direito a medalhas e a certificados.

A iniciativa é da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo Feminina de Futebol 2027, ligada à prefeitura da Capital.

— Decidimos fazer isso, depois de conversar com várias delas e descobrir que nunca haviam sido lembradas. Elas se sentem desvalorizadas. A intenção é mudar isso e, assim, também estimular as novas gerações — diz Débora Garcia, titular da pasta.

Para isso, a secretária pediu que as direções do Grêmio e do Internacional indicassem os nomes das precursoras da modalidade. Todas elas jogaram nos dois clubes, os maiores do RS.

A Copa do Mundo Feminina ocorrerá de 24 de junho a 25 de julho de 2027, e Porto Alegre será uma das sedes, com jogos no Beira-Rio. Ao todo, 32 seleções integrarão o torneio.

Débora conta que já visitou a maioria dos consulados com representação diplomáticas na Capital para dizer que a cidade está aberta a amistosos internacionais.

Nas próximas semanas, ela também irá a Brasília para falar com o secretário nacional de Futebol, Patrick Corrêa, e ao Rio de Janeiro, para um encontro com a Fifa sobre detalhes do evento.

— Queremos que a pauta ganhe visibilidade — destaca a secretária.

As pioneiras homenageadas

Ex-jogadoras do Grêmio

Márcia Amaral Macalão

Silvia Fattori

Rosane Machado Rollo

Gisela Maria Dutra Pithan (Piu)

Vera Regina Souza Marcelino

Lacy Alves Vianna

Marianita Nascimento

Débora Eunice Lopes Carvalho

Marinilsa S. Conceição

Marli Beatriz de Almeida Santos (Lili)

Ivone Dallegrave

Ana Maria Gasparotto

Maria Aparecida Granado

Mara Rosane da Rosa Ribeiro

Rosamaria Griebeler

Maria Luisa de Oliveira

Dione Webber Carlos

Ex-jogadoras do Internacional