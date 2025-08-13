Pela primeira vez na história, pioneiras do futebol feminino no RS serão homenageadas em Porto Alegre

Elas merecem. Trinta e seis pioneiras do futebol feminino no Rio Grande do Sul receberão homenagem especial em Porto Alegre, na Cinemateca Capitólio, em 16 de setembro. Será o primeiro tributo do tipo, com direito a medalhas e a certificados.
A iniciativa é da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo Feminina de Futebol 2027, ligada à prefeitura da Capital.
— Decidimos fazer isso, depois de conversar com várias delas e descobrir que nunca haviam sido lembradas. Elas se sentem desvalorizadas. A intenção é mudar isso e, assim, também estimular as novas gerações — diz Débora Garcia, titular da pasta.
Para isso, a secretária pediu que as direções do Grêmio e do Internacional indicassem os nomes das precursoras da modalidade. Todas elas jogaram nos dois clubes, os maiores do RS.
A Copa do Mundo Feminina ocorrerá de 24 de junho a 25 de julho de 2027, e Porto Alegre será uma das sedes, com jogos no Beira-Rio. Ao todo, 32 seleções integrarão o torneio.
Débora conta que já visitou a maioria dos consulados com representação diplomáticas na Capital para dizer que a cidade está aberta a amistosos internacionais.
Nas próximas semanas, ela também irá a Brasília para falar com o secretário nacional de Futebol, Patrick Corrêa, e ao Rio de Janeiro, para um encontro com a Fifa sobre detalhes do evento.
— Queremos que a pauta ganhe visibilidade — destaca a secretária.
As pioneiras homenageadas
Ex-jogadoras do Grêmio
- Márcia Amaral Macalão
- Silvia Fattori
- Rosane Machado Rollo
- Gisela Maria Dutra Pithan (Piu)
- Vera Regina Souza Marcelino
- Lacy Alves Vianna
- Marianita Nascimento
- Débora Eunice Lopes Carvalho
- Marinilsa S. Conceição
- Marli Beatriz de Almeida Santos (Lili)
- Ivone Dallegrave
- Ana Maria Gasparotto
- Maria Aparecida Granado
- Mara Rosane da Rosa Ribeiro
- Rosamaria Griebeler
- Maria Luisa de Oliveira
- Dione Webber Carlos
Ex-jogadoras do Internacional
- Aline Pimentel Ilha Moreira
- Carmem Lúcia Teixeira de Freitas
- Elaine Evaldt Machado
- Eliane Maria Duarte Pires
- Elizabette Amorim
- Georgette Gambini Humbert
- Karla Danielle Cezimbra Moraes
- Helena Simões Pires von Eye
- Isabel Cristina Araújo Nunes
- Marluci Bruno
- Maria da Graça Gavião Lopes
- Maria Jussara Machado
- Ocléria Chiaradia
- Rosane Machado Rollo
- Silvia Maria de Medina Coeli de Souza
- Suzi Ribas Siqueira dos Santos Pila
- Ana Paula Mesquita
- Iolanda Vargas
- Liria Lucia Lopes da Silva
- Márcia Regina Gallas