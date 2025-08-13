Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Goleada
Pela primeira vez na história, pioneiras do futebol feminino no RS serão homenageadas em Porto Alegre

Precursoras que jogaram no Grêmio e no Inter receberão medalhas e certificados

Juliana Bublitz

