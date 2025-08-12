Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Lenda viva
Notícia

Para marcar 55 anos de carreira, Alemão Ronaldo volta aos palcos com rock acústico e Taranatiriça

Apresentações serão no Teatro Simões Lopes Neto e no Opinião

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS