Para marcar 55 anos de carreira, Alemão Ronaldo volta aos palcos com rock acústico e Taranatiriça

São 55 anos de rock'n'roll, 70 (quase 71) de vida e contando. Alemão Ronaldo, vocalista de bandas seminais da história do gênero no Rio Grande do Sul, volta aos palcos com dois grandes shows: o Acústico Rock Volume 2, em setembro, e o revival da lendária Taranatiriça, em outubro.

Alemão começou a carreira em tocando em bailes aos 15 anos e, na década de 1980, auge do rock gaúcho, virou lenda. É considerado um ícone do gênero pela performance carismática e pela longa trajetória.

Foi vocalista da Bandaliera, grupo que surgiu a partir de composições inesquecíveis que tiveram a participação de Fughetti Luz (falecido em 2023), como Campo Minado. Alemão também foi a voz da banda Taranatiriça. As duas formações escreveram o nome na história do rock do RS e marcaram a vida do roqueiro que, desde 2004, tem carreira solo.

O novo show acústico, no dia 7 de setembro, às 18h, no Teatro Simões Lopes Neto, marcará os 20 anos da gravação do CD "Acústico Ao Vivo", realizado, à época, no Theatro São Pedro.

A apresentação também será gravada, canções conhecidas e inéditas, e participações especiais de Duca Leindecker e Rafael Malenotti.

O reencontro da Taranatiriça com o público está marcado para o dia 2 de outubro, às 21h30min, no Opinião, templo da noite porto-alegrense. Duca redescobriu uma gravação do grupo que estava esquecida, "botou pilha" e agora está produzindo o retorno.

Os ingressos para os dois eventos já estão à venda (leia abaixo). Imperdível.

Serviço

Alemão Ronaldo - Acústico Rock Vol.2 Ao Vivo

Quando: 7 de setembro, 18h

7 de setembro, 18h Onde: Teatro Simões Lopes | Multipalco Theatro São Pedro (Praça Mal.Deodoro, s/n°)

Teatro Simões Lopes | Multipalco Theatro São Pedro (Praça Mal.Deodoro, s/n°) Ingressos: à venda no site do teatro (aqui), de R$50 a R$120.

Taranatiriça, o retorno