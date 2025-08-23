Panos das antigas poltronas do Theatro São Pedro vão virar souvenir

Quando deram início à reforma do Theatro São Pedro, em Porto Alegre, em junho deste ano, os arquitetos responsáveis decidiram salvar e reutilizar tudo o que fosse possível. Mas o que fazer com materiais como os panos das antigas poltronas da plateia (que serão trocados por tecidos idênticos, porém antichamas)?

Com a ajuda de Antonio Hohlfeldt, presidente da Fundação Theatro São Pedro, os arquitetos Helenice Macedo e Fernando Caetano encontraram uma solução criativa.

Veja um vídeo exclusivo das obras

Os tecidos não irão para o lixo. Serão transformados em souvenires, que ficarão à venda uma nova loja, a ser criada no local onde no passado funcionou a bilheteria.

— É uma forma de preservar a história e, ao mesmo tempo, da comunidade se sentir dona do teatro — diz Caetano.

Outra curiosidade: a madeira da clássica escadaria do foyer, no segundo andar, também foi desmontada e terá uma nova finalidade.

No lugar dela, será instalado um elevador (para melhorar a acessibilidade) e uma nova escada. Mas e a velha?