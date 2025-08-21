Ospa Jovem apresenta concerto "fora da órbita" com músicas de Star Wars e Vingadores

Atividade integra o calendário da Ospa Jovem em 2025. Leonel Jacques / OSPA / Divulgação

Sob a batuta do maestro Arthur Barbosa, a Ospa Jovem vai inovar de novo. Depois de realizar um flash mob no Mercado Público da Capital em julho, o grupo prepara um “concerto fora da órbita”.

Com trilhas sonoras de filmes e séries ambientados no espaço, o espetáculo Space Geek terá duas sessões gratuitas neste domingo (24), às 11h e às 18h, na Casa da Ospa.

O programa reúne músicas de filmes clássicos como 2001: Uma Odisseia no Espaço e Star Wars, além de produções mais recentes, como Vingadores: Ultimato (2019), segundo maior sucesso de bilheteria da história, com arrecadação de cerca de US$ 2,8 bilhões. A experiência também conta com iluminação especial e projeções temáticas.

Leia Mais Qual é o seu nível de nerdice? Faça o teste e descubra

As atrações se estenderão ao saguão da Casa da Ospa. O Conselho Jedi RS, apoiador institucional do projeto, estará presente com cosplayers, cenários e um estande para apresentar suas atividades ao público.

Haverá ainda jogos de tabuleiro, oferecidos pela loja especializada Hex Board Game Café, disponíveis antes das sessões e ao longo da tarde. Às 16h30min, o maestro Barbosa conduz uma palestra na Sala Sinfônica, trazendo um panorama sobre o programa.

— Como são temas muito populares, a comunidade vai se engajar, prestigiar e conhecer o espaço da OSPA. A ideia desse concerto também é que pessoas que gostam de trilhas sonoras, mas nunca foram ver uma orquestra, tenham essa oportunidade — afirma Barbosa.

O evento integra o calendário da Ospa Jovem em 2025, ano em que a orquestra busca consolidar-se como referência entre os grupos jovens do Estado. O crescimento artístico e estrutural do conjunto é impulsionado pelo projeto Academia de Música Clássica, parceria entre a Fundação Pablo Komlós e a Secretaria da Cultura do RS (Sedac-RS).

Serviço

O que : Concerto da OSPA Jovem — Space Geek

: Concerto da OSPA Jovem — Space Geek Quando : neste domingo (24), veja os horários abaixo

: neste domingo (24), veja os horários abaixo Onde : Complexo Cultural Casa da OSPA, no CAFF (Av. Borges de Medeiros, 1.501, Porto Alegre)

: Complexo Cultural Casa da OSPA, no CAFF (Av. Borges de Medeiros, 1.501, Porto Alegre) Quanto: entrada gratuita, por ordem de chegada.

Programação

10h às 20h: saguão da Casa da OSPA aberto com jogos de tabuleiro, cosplayers, cenários e estande interativo

11h: Concerto Space Geek – 1ª sessão

16h30min: palestra sobre o repertório com o regente da OSPA Jovem, Arthur Barbosa

18h: Concerto Space Geek – 2ª sessão.