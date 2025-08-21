Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Geek
Notícia

Ospa Jovem apresenta concerto "fora da órbita" com músicas de Star Wars e Vingadores

Evento ocorre neste domingo (24) e conta com jogos de tabuleiro, cosplays e palestra para o público

Zero Hora

