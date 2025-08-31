Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Ospa e Banrisul lançam prêmio internacional de composição no valor de US$ 10 mil 

Premiação é uma forma de atrair os olhos do mundo para a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre

