Ospa e Banrisul lançam prêmio internacional de composição no valor de US$ 10 mil 

A noite da última sexta-feira (29) foi especial na casa da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). Além de uma exibição espetacular, que destacou a excelência dos músicos da instituição (leia mais abaixo), o público foi surpreendido por um anúncio histórico: o lançamento do Prêmio Ospa Banrisul de Composição, voltado a concorrentes do mundo todo, no valor de US$ 10 mil.

A revelação foi feita diante do auditório lotado (inclusive com presenças ilustres, como a do cardeal Dom Jaime Spengler e de representantes diplomáticos de vários países) pelo presidente da Ospa, Gilberto Schwartsmann. Ele subiu ao palco ao lado do presidente do Banrisul, Fernando Lemos, e do diretor artístico da orquestra, Manfredo Schmiedt.

— Queremos que mundo olhe para a Ospa. O objetivo é elevar ainda mais a nossa orquestra e atrair as atenções, não só no Brasil, mas no Exterior também — disse Schwartsmann, em conversa com a coluna após o anúncio.

O intento só foi possível graças ao apoio do banco.

— Acreditamos que o Rio Grande precisa atrair e reter cérebros. É bom para o Banrisul associar sua marca à Ospa e a um prêmio dessa envergadura — destacou Lemos.

O edital será lançado nas próximas semanas, e as inscrições devem se estender até o fim do ano, abertas a qualquer pessoa, sem restrições de nacionalidade.

O valor foi definido em dólar justamente para se tornar atrativo para compositores de qualquer parte do globo.

Após a seleção, que será feita por um júri de especialistas ao longo de 2026, a composição ganhadora será executada pelos músicos da Ospa, em noite de gala, com a presença do autor ou da autora.

A intenção, segundo Schwartsmann, é de que o prêmio seja anual e se torne um marco na história da orquestra e da música de concerto no Rio Grande do Sul e no Brasil. Hoje, são raríssimas distinções desse tipo, voltadas a compositores.

Concerto do Presidente

Na noite do anúncio do prêmio, a Ospa executou o Concerto do Presidente, em referência a Gilberto Schwartsmann, com a regência do maestro canadense Jonathan Girard em um grande repertório.

O programa começou com a estreia mundial de Prelude – The Girl from the Bus Station, do compositor gaúcho Thales Gonzaga – estudante de Medicina da UFRGS, que estava presente.

Em seguida, a Ospa executou a obra Concerto para Piano nº 2 em dó menor, Op. 18, um clássico de Sergei Rachmaninoff (1873–1943), com o solista curitibano Estefan Iatcekiw (que viveu quatro anos em Moscou, na Rússia) ao piano. No bis, ele declamou um poema em russo (e depois em português), antes de ser ovacionado na apresentação final.