Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Sumiu
O triste fim da placa de bronze com o mais famoso poema sobre Porto Alegre

Estrutura que exibia a poesia "O Mapa", de Mario Quintana, foi furtada há meses na Praça da Alfândega e quase ninguém notou

