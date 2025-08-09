Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

"O churrasqueiro tem de ter um pouquinho de balaca", diz o mestre parrillero Antônio Costaguta

O empresário e assador à frente do Rancho Tabacaray, novo reduto do gauchismo urbano em Porto Alegre, concedeu entrevista ao Perimetral Podcast

