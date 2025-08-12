O avô Erico Verissimo

Erico com as netas Mariana e Fernanda. Alfonso Abraham / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul já conhece bem (ou, ao menos, deveria) o escritor Erico Verissimo (1905-1975), grande nome da literatura brasileira que estaria fazendo 120 anos em 2025, se fosse vivo. Mas e o homem na intimidade do lar, no cotidiano da família?

Fernanda Verissimo, neta de Erico, deu início, em agosto, a uma série de palestras pelo interior do Estado falando justamente desse “outro lado” do autor de O Tempo e Vento.

A palestra chama-se Meu avô, Erico e nasceu de um convite do Sesc-RS, que lidera uma série de homenagens ao escritor em Feiras do Livro.

— O projeto é uma graça. Vai circular por várias cidades, e o pessoal me convidou para falar. Eu logo disse: não sou estudiosa da obra dele, do ponto de vista acadêmico, mas sou especializada no vô Erico. Sobre isso, posso falar — brinca Fernanda, jornalista, tradutora e historiadora.

E assim nasceu o bate-papo no qual a neta conta, com a ajuda de fotos, vídeos e áudios do acervo familiar, como foi a convivência com o avô famoso até seus 10 anos, quando ele morreu.

— A gente morava na mesma casa, e a minha avó viveu mais 30 anos conosco. Tenho muitas memórias afetivas daquela época. Está sendo legal falar disso. Eles não eram avós típicos. Tinham uma vida muito viva e colorida. Nem todos os avós eram assim — reflete Fernanda, lembrando que, além de escritor, Erico foi um intelectual ativo, que viajou pelo mundo e atuou em muitas frentes.

A primeira palestra de Fernanda foi na feira de Santa Cruz do Sul. Em novembro, ela falará em Cruz Alta, terra natal de Erico, e, em Uruguaiana. Há ainda outras atividades previstas.

As homenagens do Sesc-RS

Além de celebrar a literatura de Erico Verissimo em feiras do livro no interior do Estado, o Sesc-RS prepara apresentações do espetáculo de leitura O Continente. Estrelada pelo ator Werner Schünemann, a peça passará por Alegrete, Uruguaiana, Bento Gonçalves e Erechim ao longo do mês de outubro.

Também haverá exposições sobre o escritor em bibliotecas de diferentes regiões do Estado. A ideia é apresentar o “romanceiro do Pampa”, detalhando aspectos da vida e da obra do autor nascido em Cruz Alta.

Como tem dito Luciana Stello, gerente de cultura do Sesc, ainda há muito a apresentar de Erico, especialmente às novas gerações.

Os detalhes serão divulgados em breve. A mostra tem realização do Sesc, com apoio cultural do Acervo Literário Erico Verissimo (ALV). A programação é gratuita.

Espaço “Erico Veríssimo 120 anos"

Cruz Alta

28ª Feira do Livro de Cruz Alta

Data: 4 a 9 de novembro

Uruguaiana

48ª Feira do Livro de Uruguaiana

Data: 28 de novembro a 7 de dezembro

Espetáculo de leitura

Espetáculo de leitura ao vivo "O Continente de Erico Veríssimo", com Werner Schünneman:

3/10 - Alegrete

4/10 - Uruguaiana

17/10 - Bento Gonçalves

18/10 - Erechim

*Horários e locais serão divulgados em breve

Dicas da Fernanda para quem nunca leu Erico