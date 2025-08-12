Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Memória afetiva
O avô Erico Verissimo

Fernanda Verissimo leva o lado "família" do célebre escritor gaúcho a feiras do livro no interior do RS

