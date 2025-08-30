O autor que pouco falava; falar pra quê? Juliana Bublitz lembra o legado de Verissimo

A colunista de GZH Juliana Bublitz relembra os principais personagens do criador do Analista de Bagé e da Velhinha de Taubaté , entre outros. E diz por que Verissimo realizou o seu sonho: não morrer nunca.

— Luis Fernando Verissimo foi, por décadas, uma das presenças mais consistentes de Zero Hora, onde elevou a crônica ao patamar de reflexão cultural e social. Com precisão de linguagem, criatividade, ricos personagens e olhar único sobre as sutilezas do cotidiano, conferiu ao jornal uma dimensão literária singular, ampliando sua relevância. A contribuição de Verissimo ajudou a consolidar Zero Hora como espaço de convivência entre informação e literatura, no qual o leitor encontrava não apenas notícia, mas também interpretação sensível e irônica do país e de sua época — disse Marta Gleich, diretora-executiva de Jornalismo e Esporte do Grupo RBS.