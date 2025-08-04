Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Cultura iluminada
Notícia

Noite dos Museus terá mostra digital com obras de arte em telas nas ruas de Porto Alegre

De setembro até a data do evento, em 29 de novembro, espaços tradicionalmente dedicados à publicidade receberão a exposição "ARTE OOH" 

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS