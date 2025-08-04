Noite dos Museus terá mostra digital com obras de arte em telas nas ruas de Porto Alegre

Passarela Digital da Imobi na Av. Nilo Peçanha fará parte da exposição. Imobi / Divulgação

A Noite dos Museus vem aí e, com ela, novidades. A partir de setembro, Porto Alegre vai receber uma mostra digital urbana que iluminará a cidade até a data da festa, em 29 de novembro.

Sucesso de público, o evento terá recorde de participações neste ano, com 28 espaços culturais abertos a visitação gratuita (três a mais do que em 2024), das 18h à meia-noite, incluindo espetáculos, performances e visitas guiadas.

Em parceria com a Imobi (empresa responsável pelas placas de rua e pelos painéis eletrônicos da Capital), a exposição ARTE OOH terá peças em diferentes formatos de mídia "out of home" (daí a sigla OOH), transformando espaços tradicionalmente dedicados à publicidade em circuito artístico.

A ideia é destacar vídeos, fotografias, ilustrações e outras criações digitais de artistas locais, com exibições em centenas de telas espalhadas pelos principais bairros de POA.

Pensamos nesta iniciativa para democratizar a arte, com uma forma de levá-la para fora dos ambientes convencionais dos museus e das galerias. CÁSSIO MENSCH Gestor de Marketing e Comunicação da Imobi

Os trabalhos serão selecionados por uma comissão artística do Instituto Noite dos Museus e apresentados em diferentes fases temáticas:

: artes visuais, dando visibilidade a artistas gaúchos Novembro: paisagens de Porto Alegre, um convite à redescoberta da cidade