Museu de Arte Contemporânea do RS é inaugurado e abre as portas de graça à população

Nasceu. A sede do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS) no 4º Distrito de Porto Alegre está, finalmente, de portas abertas. A obra começou em janeiro de 2024, com investimento de R$ 5 milhões do governo do Estado, e agora é um novo legado para a cultura.

Estive lá para acompanhar a inauguração, nesta quinta-feira (14), e vi de perto o resultado. É um espaço amplo, de 2,3 mil metros quadrados, onde no passado funcionava um depósito de veículos do Detran.

De cara, a abertura de vidro escancara o acesso ao prédio já na calçada (a entrada é gratuita). No salão de exposições (de pé direito alto e paredes alvas), a primeira instalação artística em exibição no local impacta: é uma obra gigante (mesmo) que remete à enchente (leia mais abaixo).

No pátio, a surpresa é ao ar livre: dois bondes de 1927 (em fase de revitalização) atraem o olhar. Eles serão usados para atividades educativas e parecem estar prontos para partir a qualquer momento.

Ao redor, um jardim com espelho d’água exibe esculturas de Vasco Prado e Patricio Farías. O espaço ainda receberá mobiliário e paisagismo. Há um pergolado sob uma figueira centenária, onde vai funcionar uma cafeteria - operada pela turma do Lola Bar (a mesmo da Casa de Cultura Mario Quintana).

— Estamos entregando o MACRS como ele e a população merecem: na primeira fila. É uma alegria imensa — diz Adriana Boff, diretora do museu.

À frente da Secretaria de Obras Públicas, Izabel Matte também celebra a conclusão do projeto, que era demandado pelo setor artístico e cultural havia mais de três décadas.

— É um espaço grandioso — destaca a secretária.

A obra de Nuno Ramos

É do artista Nuno Ramos, de São Paulo, com curadoria de André Severo, a primeira instalação exibida no MACRS.

São três casas em tamanho real que parecem afundar na lama. Paredes e telhas são feitas de areia, e o líquido viscoso no piso foi criado em parceria com uma empresa especializada em tintas.

Para compor a obra, 11 toneladas do produto foram enviadas de SP. O líquido em cores distintas será reposto a cada 15 dias, para manter viva a sensação de “afogamento”.

— É uma honra abrir o museu, ainda mais pela obra escolhida. É um trabalho que toca em algo muito delicado — diz Nuno, que esteve em Porto Alegre logo após a enchente de 2024 e viu de perto o impacto da catástrofe.

Como visitar

O museu funciona de terças a sextas das 12h às 18h e aos sábados e domingos das 10h às 18h, com entrada franca.

Fica na Rua Comendador Azevedo, 256, bairro Floresta, em Porto Alegre.

Tour inclusivo e música no primeiro sábado

Neste sábado (16), haverá uma série de atividades no local, ligadas ao Dia Estadual do Patrimônio Cultural.

Estão previstas visitas mediadas inclusivas a partir das 14h e uma apresentação musical da Orquestra Jovem do Theatro São Pedro às 17h.

O local conta com recursos de acessibilidade como mapa e maquete tátil, imagens bidimensionais e tridimensionais adaptadas ao tato, pictogramas, audioguia e textos em fonte ampliada e em Braille.

Quem viabilizou

O investimento do governo do Estado, via Secretaria da Cultura, deve chegar a R$ 5 milhões, incluindo a obra, as mobílias e o restauro dos bondes.

A obra também tem a parceria da associação de amigos do MACRS, liderada por Maria Fernanda Santin, e de uma série de patrocinadores via leis de incentivo: Itaú (com patrocínio master), Vulcabras, Tintas Killing e Alibem, com apoio de Trinca e TecBril.

O projeto executivo é do arquiteto Tarso Carneiro, da AT Arquitetura, o paisagismo é de Christine Loro e Eduardo Assmann e o projeto de mobiliário e da praça frontal (junto à calçada) é da arquiteta Izabela Pagani. Os bondes são restaurados pelo escritório Studio 1 Arquitetura, liderado pelo arquiteto Lucas Volpatto.