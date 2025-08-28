Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Disputa acirrada
"Masterchef das Merendeiras" mobiliza escolas da rede estadual

Promovido pela Secretaria Estadual de Educação, o concurso Nutrindo a Educação tem 297 instituições de ensino inscritas

