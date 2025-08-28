"Masterchef das Merendeiras" mobiliza escolas da rede estadual

Uma disputa saborosa está mobilizando escolas estaduais gaúchas. É o "Masterchef das Merendeiras", como está sendo chamado o concurso Nutrindo a Educação. São 297 instituições de ensino inscritas na briga pelo troféu de melhor prato da rede.

A iniciativa é da Secretaria Estadual de Educação, com o apoio das coordenadorias de cada região (as CREs).

Funciona assim: as merendeiras elaboram receitas individuais ou em dupla. Depois, os pratos são avaliados por jurados locais e, se forem escolhidos, passam de fase. Das 30 CREs do Estado, 19 já realizaram as etapas regionais, que têm se destacado pela emoção e pelo engajamento das comunidades escolares.

Essa etapa segue até o final de setembro, quando serão conhecidos os 30 pratos finalistas que avançam para a grande final em Porto Alegre.

Detalhe: a finalíssima será no dia 3 de dezembro no Senac, com júri profissional e pratos preparados ao vivo na cozinha experimental.

Inédito na rede estadual, o concurso busca valorizar os profissionais responsáveis pela alimentação escolar e incentivar hábitos saudáveis entre os estudantes.

A comida quentinha, feita com amor, alimenta o corpo e a alma de nossos alunos. Para o resto da vida, eles carregam lembranças afetivas da escola. A merenda é uma delas. Em várias escolas que conheço, as merendeiras são o elo de segurança e de afeto para muitos dos nossos alunos. Viva as merendeiras. RAQUEL TEIXEIRA Secretária Estadual de Educação

Nos eventos regionais, todas as participantes recebem certificados, além de troféus para as vencedoras. Ao final, as receitas classificadas farão parte de um e-book especial, que será lançado no final do ano e reunirá os pratos e as histórias das merendeiras.

Mais do que uma competição, o “Nutrindo a Educação” é um espaço de reconhecimento e celebração da dedicação das merendeiras, protagonistas de uma alimentação escolar saudável e de qualidade no Rio Grande do Sul.

Destaques

No menu do "Masterchef das Merendeiras", só tem comida boa.

Aí vão alguns exemplos que já destacaram nas etapas regionais:

O risoto suíno de Luciane dos Santos Silva e Natalina Gobetti (da Escola Bernardina Rodrigues Padilha, de Vacaria)

de Luciane dos Santos Silva e Natalina Gobetti (da Escola Bernardina Rodrigues Padilha, de Vacaria) O omelete com creme de espinafre , salada de folhas verdes e tomate cereja de Luciana Cavalheiro e Vera Lúcia dos Santos Dorneles (da Escola Estadual Técnica 25 de Julho, de Ijuí)

, salada de folhas verdes e tomate cereja de Luciana Cavalheiro e Vera Lúcia dos Santos Dorneles (da Escola Estadual Técnica 25 de Julho, de Ijuí) O escondidinho de aipim com legumes e charque de Gilvana Maria da Silva (da Escola Estadual de Ensino Médio João Wagner, de Morro Reuter)

com legumes e charque de Gilvana Maria da Silva (da Escola Estadual de Ensino Médio João Wagner, de Morro Reuter) O carreteiro de entreveiro de Eliane Cabral da Silva (da Escola Estadual Senador Salgado Filho, de Alvorada).

de Eliane Cabral da Silva (da Escola Estadual Senador Salgado Filho, de Alvorada). O bolo gourmet saudável (com cenoura, repolho, cebola, tomate, alface, etc.) de Janete Klein Genz (da Estadual de Ensino Médio Padre João Baptista Réus, de São Luiz Gonzaga)