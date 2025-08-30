Luis Fernando Verissimo será sempre um ídolo

Para muitos de nós, Luis Fernando Verissimo foi uma espécie de guia, um amigo a nos levar pela mão, nos primeiros passos da literatura. Com seus textos curtos, de humor inteligente e ácido, e suas crônicas cirúrgicas e vitais, ele conquistou um público imenso. E fez história.
Luis Fernando morreu na madrugada deste sábado (30) no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ele não resistiu às complicações de uma pneumonia. Estava internado desde o dia 11 de agosto.
Como seu pai, Erico Verissimo, LFV escrevia com maestria e sabia, como poucos, fisgar leitores e leitoras, mesmo os mais reticentes, mesmo aqueles que diziam não gostar de ler. LFV era craque nisso. Era imbatível: um autor popular em todo o seu refinamento.
Foi assim comigo. Nunca vou esquecer da primeira vez em que bati o olho no livro Comédias da Vida Privada na biblioteca da escola. Devorei aqueles contos leves, engraçados e surpreendentes quando era uma adolescente cheia de ideias. Quis escrever também. E quis ler mais.
A partida do autor, aos 88 anos de uma vida tão profícua, deixa um vazio.
Estive na casa dele em julho, a convite da querida Lucia, sua eterna companheira. Vi meu escritor preferido sentado à mesa da sala, jogando paciência no computador, silencioso e alheio ao mundo, com um cuidador ao lado — desde o AVC sofrido em 2021 e o diagnóstico de Parkinson, era assim.
LFV já não era o mesmo, mas ainda era Luis Fernando Verissimo, bem ali, na minha frente. Um ídolo. E é assim que sempre ele será lembrado, como um sopro de inspiração e de lucidez nesse mundo revirado do avesso.