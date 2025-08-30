Luis Fernando Verissimo será sempre um ídolo

LFV tinha 88 anos. Jonas Ramos / Agencia RBS

Para muitos de nós, Luis Fernando Verissimo foi uma espécie de guia, um amigo a nos levar pela mão, nos primeiros passos da literatura. Com seus textos curtos, de humor inteligente e ácido, e suas crônicas cirúrgicas e vitais, ele conquistou um público imenso. E fez história.

Luis Fernando morreu na madrugada deste sábado (30) no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ele não resistiu às complicações de uma pneumonia. Estava internado desde o dia 11 de agosto.

Como seu pai, Erico Verissimo, LFV escrevia com maestria e sabia, como poucos, fisgar leitores e leitoras, mesmo os mais reticentes, mesmo aqueles que diziam não gostar de ler. LFV era craque nisso. Era imbatível: um autor popular em todo o seu refinamento.

Foi assim comigo. Nunca vou esquecer da primeira vez em que bati o olho no livro Comédias da Vida Privada na biblioteca da escola. Devorei aqueles contos leves, engraçados e surpreendentes quando era uma adolescente cheia de ideias. Quis escrever também. E quis ler mais.

A partida do autor, aos 88 anos de uma vida tão profícua, deixa um vazio.

Estive na casa dele em julho, a convite da querida Lucia, sua eterna companheira. Vi meu escritor preferido sentado à mesa da sala, jogando paciência no computador, silencioso e alheio ao mundo, com um cuidador ao lado — desde o AVC sofrido em 2021 e o diagnóstico de Parkinson, era assim.