Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Livraria da Travessa tem data de inauguração confirmada em Porto Alegre

Fundada no Rio de Janeiro há 50 anos, rede terá loja no Shopping Iguatemi 

