Jantar de abertura do Festival de Cinema de Gramado será em restaurante digno de filme

O mundo da arte encontra-se em Gramado a partir desta quarta-feira (13), em mais um Festival de Cinema. Mas nem só de filmes vive o evento.

O jantar de abertura, na noite de sexta-feira (15), mesclará o amor pela sétima arte e a paixão pela gastronomia no Cinema Paradiso.

Localizado na Rua Coberta (por onde passa o famoso tapete vermelho), o restaurante inaugurado em maio é apoiador do festival e tem tudo a ver com o evento.

Além da culinária italiana com toques contemporâneos, o destaque da casa é a decoração inspirada no universo cinematográfico.

Há peças garimpadas em antiquários e obras exclusivas que remetem ao cinema clássico, à arte contemporânea e à cultura pop.

É uma honra sermos o espaço escolhido para o lançamento do 53º Festival de Cinema de Gramado. JULINHO CAVICHIONI Fundador do Grupo JPLP, à frente do restaurante