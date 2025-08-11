Hotel em Cambará do Sul promove imersão no "curioso mundo dos queijos"

Reduto do queijo artesanal serrano, patrimônio cultural imaterial do RS, a terra dos cânions será palco de um evento especial entre os dias 22 e 24 de agosto: a imersão O Curioso Mundo dos Queijos.

Realizado pelo Parador Cambará do Sul (primeiro glamping do Brasil, da coleção Casa Hotéis), o encontro será um fim de semana inteiro dedicado à iguaria, produzida há mais de 200 anos por famílias de antigos tropeiros da região.

A saber: o queijo artesanal serrano é o primeira do gênero a receber certificação de Denominação de Origem (DO) no país. Trata-se de uma chancela e qualidade e autenticidade. Eu já proveio e garanto: é um sabor único.

A programação incluirá jantar harmonizado de boas-vindas (em seis tempos), com o chef residente Vladimir Paiva e o chef convidado Carlos Kristensen. Estrela da cozinha feita no RS, Kristensen é um dos maiores defensores e divulgadores dos ingredientes gaúchos no Brasil.

Junto deles, estarão Graciela Bittencourt e Gaspar Desurmont, da Queijaria Terroir da Vigia, de Sant'Ana do Livramento.

Além do menu de boas-vindas, haverá oficina prática de elaboração do queijo serrano, degustações harmonizadas com mel e café de cambona (outra joia típica da região), churrasco campeiro com queijos na brasa e fondue especial.

Também está prevista uma encenação histórica com tropeiros, mulas e a reconstituição de barracas típicas montadas com couros, revelando os modos de vida dos desbravadores da região.

