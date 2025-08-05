Hamburgueria de Porto Alegre dará "aula de burger" para marcar Dia dos Pais

Dica para comemorar o Dia dos Pais: uma aula de hambúrguer com quem ganha a vida fazendo isso. No próximo sábado (9), o chef Mark Bandeira, da Mark Hamburgueria, vai dar um cursinho para pais e filhos.

A atividade será às 11h30min, no Vila Roubadinhas, no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre.

Fundador da rede que conta com cinco unidades na Capital, Mark vai ensinar o passo a passo completo (incluindo alguns segredinhos): desde a escolha da carne e o ponto ideal, até a montagem do hambúrguer e o preparo de molhos.

— A ideia é ensinar o que fazemos todos os dias na hamburgueria, mostrando que, com atenção aos detalhes, é possível fazer um burger de qualidade em casa — diz o chef.

Durante a oficina, os participantes acompanharão todas as etapas do processo, com demonstrações práticas, em clima de bate-papo. A proposta é aproximar o preparo da realidade do dia a dia, com utensílios comuns, como frigideiras, chapas elétricas, além de ingredientes acessíveis.

— Vou colocar os ingredientes na bancada e convidar todo mundo a pensar junto: o que combina? O que dá certo? É uma construção coletiva, em que cada um participa do processo — explica o cozinheiro.

O evento foi pensado, segundo Mark, para criar memórias e propiciar um momento de diversão em família:

— É uma forma leve e saborosa de fortalecer o convívio entre pais e filhos por meio da cozinha.

