Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Cozinha em família
Hamburgueria de Porto Alegre dará "aula de burger" para marcar Dia dos Pais

Atividade será no sábado (9)  no Vila Roubadinhas, com o chef Mark Bandeira

