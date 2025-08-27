Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Despedida
Gracias, Raulito Barboza, gigante do acordeon

Assisti ao último show de Raúl Barboza em Porto Alegre e entendi por que ele foi tão importante para tantos acordeonistas gaúchos

