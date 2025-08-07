Fundação Iberê apresenta o "Van Gogh brasileiro" em Porto Alegre 

Depois de passar pelo Museu de Grenoble, como parte da Temporada Brasil-França 2025, uma bela exposição dedicada a José Antônio da Silva (1909-1996), o Van Gogh brasileiro, chega a Porto Alegre. Com 44 obras de coleções públicas e privadas, a mostra Pintar o Brasil será inaugurada neste sábado (9) na Fundação Iberê.

Estive lá nesta semana, para acompanhar a montagem, conversar com o curador, o espanhol Gabriel Perez-Barreiro, e conhecer o trabalho do pintor paulista, celebrado pela arte naïf, primitiva, outsider e visionária.

É tudo isso e mais um pouco.

Leia Mais Quem é o bajeense à frente da temporada cultural do Brasil na França

As telas exibem plantações de café e algodão, queimadas na mata, rebanhos sob a tempestade, alegorias religiosas surrealistas e autorretratos provocativos.

Autodidata e filho de lavradores, ele ganhou fama em meados do século 20, quando caiu nas graças da crítica e brilhou na Bienal de Veneza. Depois, por essas coisas inexplicáveis do destino, mergulhou no ostracismo. Está sendo redescoberto.

— A comparação com Van Gogh é interessante, porque este também ficou fora do mainstream, tratado como louco por muitos em sua época. Há semelhanças entre eles, e a obra de Silva, que andava meio esquecida, segue muito atual. Há um interesse renovado pela arte popular, caipira, e ele é um de seus expoentes — diz Gabriel.

O artista. José Antônio da Silva / Arquivo Pessoal

Serviço