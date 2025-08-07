Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Arte primitiva
Notícia

Fundação Iberê apresenta o "Van Gogh brasileiro" em Porto Alegre 

 Antes de chegar à Capital, mostra de José Antônio da Silva passou pelo Museu de Grenoble, como parte da Temporada Brasil-França 2025

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS