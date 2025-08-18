Fundação de Pesquisa do Estado fará investimento inédito em jovens doutores para reter cérebros no RS

Ótima notícia: a Fundação de Amparo à Pesquisa do RS (Fapergs), ligada ao governo do Estado, está fazendo história. Os programas Pesquisador Gaúcho e Fixação de Jovens Doutores vão distribuir R$ 40 milhões para estudos científicos e bolsas de pós-doutorado.

É o maior investimento do gênero já realizado pela entidade. Na prática, é uma forma de reter cérebros (que costumam ir embora em busca de oportunidades que não encontram aqui) e de fortalecer a ciência, a tecnologia e a inovação no RS.

Diretor-presidente da Fapergs, Odir Dellagostin está certo ao dizer que se trata de "um marco".

É claro que, para pesquisas de ponta, o valor ainda é pequeno (veja os detalhes abaixo), se comparado aos aportes de grandes instituições mundo afora. Mas é um passo importante, considerando que, no passado, a Fapergs mal conseguia pagar bolsas de iniciação científica em dia.

As inscrições vão até 10 de outubro (leia abaixo), e os projetos contemplados terão prazo de execução de até 36 meses.

Mais detalhes

O edital prevê três faixas de financiamento:

Faixa A - até R$ 250 mil : destinada a pesquisadores bolsistas de "Produtividade em Pesquisa" ou de "Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora" do CNPq nos níveis 1A, 1B, 1C, 1D, A e B. Permite solicitação de bolsas específicas de pós-doutorado por até 24 meses

: destinada a pesquisadores bolsistas de "Produtividade em Pesquisa" ou de "Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora" do CNPq nos níveis 1A, 1B, 1C, 1D, A e B. Permite solicitação de bolsas específicas de pós-doutorado por até 24 meses Faixa B - até R$ 120 mil : aberta a qualquer pesquisador, com ou sem bolsa do CNPq. Nela, também podem ser solicitadas bolsas específicas por até 24 meses.

: aberta a qualquer pesquisador, com ou sem bolsa do CNPq. Nela, também podem ser solicitadas bolsas específicas por até 24 meses. Faixa C - até R$ 60 mil: exclusiva para pesquisadores que não possuem bolsa do CNPq. Permite solicitação de bolsas de dois tipos, também por até 24 meses.