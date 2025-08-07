Festival de churrasco na Serra terá carne defumada no carijo, método ancestral de secagem da erva-mate

O Wine Garden Miolo, um dos espaços ao ar livre mais atrativos do Vale dos Vinhedos, na Serra, vai receber a 10ª edição do Festival BAH BBQ Assados e Tintos. Marcado para 16 de agosto, evento terá uma novidade bem diferente este ano: entre as 15 estações de comida, haverá churrasco defumado no carijo, método ancestral de secagem de erva-mate.
A ideia partiu do assador Elton Gaúcho, nome de guerra do porto-alegrense Elton Ricardo Menchick Júnior. Radicado em Belo Horizonte (MG) há 15 anos, ele tem levado a cozinha do fogo para eventos em todo o Brasil e, nessas andanças, fez assados no moquém (grelha artesanal de madeira usada pelos povos originários para defumar carne ou peixe). Dali, veio o estalo.
— Eu queria muito criar algo inspirado na nossa ancestralidade. Aí me veio a ideia de unir o churrasco e o chimarrão através da carijada, usada na fabricação primitiva de erva-mate — conta Elton, que estudou a fundo o processo, adotado por indígenas e quilombolas e hoje quase extinto.
É mais ou menos assim: os ramos da planta são amarrados em fardos e postos a secar sobre uma espécie de grelha feita com madeira verde, com brasas embaixo. O que Elton pretende fazer é usar essa mesma estrutura (que será montada com taquara e eucalipto) para defumar cortes de vazio bovino. A lenha, nesse caso, será de podas de erva-mate, para dar um sabor único ao assado.
— Também vou polvilhar um pouco de erva in natura sobre a carne e, junto, servir farofa de erva-mate e chimichurri com erva, bergamota e gengibre — revela o assador (@bbqgaucho).
A receita já foi testada em um festival em Campinas na última semana, mas o carijo ainda não. A estreia será em Bento Gonçalves.
Durante o evento no Wine Garden Miolo, os participantes poderão acompanhar a "ronda da carijada", quando a carne é virada a cada hora cheia, e se aquecer ao redor do carijo com roda de mate.
Haverá ainda uma série de outros preparos, de jacaré a xixo de "bananinha". Leia abaixo todos os detalhes e como participar.
Outros destaques da festa
• Barriga de porco na brasa com barbecue de guabiroba, com Raphael Dittrich (Restaurante Ostara)
• Costelão fogo de chão, clássico nas mãos de Marcelo Sartori (Fogo, Brasa e Sabor)
• Cordeiro Celebra Gourmet, assado pelo canal Assado em Brasa com apoio da Celebra Gourmet
• Jacaré com farofa de ovo de avestruz, do criativo Leoni Bresolin (Kozinha Carnes Exóticas)
• Parillada com entrecot, picanha e aligot, por Marcos Raimundo (Vinho e Brasa), com carnes da Tornedor
• Fondue de queijo com alcatra e calabresa defumada, pelas mãos de Solange Teixeira e Diogo Sbeghen, com produtos da Santa Clara
• Paella campeira e costela suína, no estilo da Expochurrasco, com José Trapp e Willian San Martin, carnes do Frigorífico Borrússia
• Escondidinho cremoso de brisket defumado, por Gheyller Parillero, com carnes do Frigorífico Boi Sul
• Burger Bacon, com Thales Ribeiro, em parceria com Senac Bento Gonçalves e Orquídea
• Xixo de Bananinha, do grupo Los Estancieiros, com apoio do Frigorífico Boi Sul e da Auto Tradição
• Nhoque na manteiga, sálvia e parmesão, por Cristiano Peixoto (Família Santo Forte), com Italiany Alimentos e Santa Clara
• Chicken lollypop com geleia de pimenta ou maionese verde, por Canal Mão na Massa, André Lima e Cristiane da Silveira, com produtos da Carrer Alimentos e El Capitan
• Linguiça ao molho escabeche, da Família Santo Forte, com embutidos da Brasa Embutidos
• Smoked Burger, do Leo Assador e da Família Santo Forte
• Legumes assados no infernillo e no varal, por Família Santo Forte
Serviço
- O quê: 3ª edição do Festival BAH BBQ Assados e Tintos no Wine Garden Miolo
- Onde: RS-444, 21, junto à Vinícola Miolo, no Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves
- Quando: sábado, 16 de agosto, das 11h30min às 16h30min (encerramento às 20h)
- Ingressos: a partir de R$ 189 (crianças até 5 anos não pagam, mas precisam de ingresso reservado), clicando aqui
- Mais informações: @bahbbq e wine-locals.com/passeios/assados-e-tintos-3a-edicao
Vale saber
O evento terá música ao vivo com Douglas Bello Acústico.
Haverá, também, espaço kids monitorado, e os pets também serão bem-vindos.
A estrutura inclui estacionamento gratuito.