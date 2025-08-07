Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Assado e chimarrão
Festival de churrasco na Serra terá carne defumada no carijo, método ancestral de secagem da erva-mate

Iguaria do assador Elton Gaúcho será apresentada em evento no Wine Garden Miolo, no Vale dos Vinhedos

Juliana Bublitz

