Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Parque da Redenção
Feira Ecológica do Bom Fim comemora aniversário com show gratuito de Frank Jorge

Festa de 34 anos conta com mais de três horas de programação, incluindo atrações musicais e distribuição de bolsas de algodão personalizadas

Zero Hora

