Feira Ecológica do Bom Fim comemora aniversário com show gratuito de Frank Jorge

Feira acontece na Avenida José Bonifácio, entre as ruas Vieira de Castro e Santa Terezinha. Anahi Fros / Divulgação

Há três décadas, os sábados de Porto Alegre têm um ponto de encontro mais do que tradicional: a Feira Ecológica do Bom Fim. Neste dia 16, das 9h às 12h30min, o espaço ao lado do Parque da Redenção vai celebrar 34 anos de vida com uma baita festa, de graça.

Vale destacar: a iniciativa fundada em 1991 é considerada a maior do gênero no país, somada à pioneira Feira dos Agricultores Ecologistas, que também funciona no local. São lugares únicos, com 96 bancas e cerca de 300 comerciantes, espalhados por duas quadras que, de certa forma, se tornaram a "cara" da cidade.

A comemoração terá show do roqueiro gaúcho Frank Jorge e distribuição de bolsas de algodão personalizadas — desde 2019, a feira aboliu as sacolas plásticas, iniciativa que já evitou a circulação de mais de 10 milhões delas.

Com o tema Semeando as Relações, a celebração marcará, também, o lançamento de uma nova identidade visual para o espaço, com saias brancas padronizadas em todas as bancas.

A programação musical contará ainda com Renato Müller, educador no projeto Fábrica de Gaiteiros, e o InDUO, formado por Luizinho Santos (saxofone) e Bethy Krieger (piano).

A nutricionista e bióloga Maria Rita Macedo Cuervo, professora da PUCRS, será a madrinha da festa.

Outras atividades

Entre as demais atividades previstas, está o Cortejo das Infâncias — caminhada com filhos de agricultores e clientes do espaço —, que abrirá a cerimônia principal. Na sequência, está previsto o tradicional parabéns com bolo.

Para as crianças, o Espaço Infâncias e Natureza, terá uma série de atrativos. Ou seja: a festa será para a toda a família.

Bancas convidadas

Além das bancas tradicionais, estarão presentes bancas convidadas (leia os detalhes abaixo), de instituições como o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), que apresentará seus cursos e ações em agroecologia, e a Amurt-Amurtel, que mostrará o Projeto (a)braço.

Desde maio de 2021, o projeto recolhe, ao final de cada feira, produtos orgânicos para doação — já foram 32,5 toneladas destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Em caso de chuva, o evento será transferido para 23 de agosto.

Serviço

O quê: 34 anos da Feira Ecológica do Bom Fim

34 anos da Feira Ecológica do Bom Fim Quando: sábado (16), das 9h às 12h30min

sábado (16), das 9h às 12h30min Quanto: aberto ao público

aberto ao público Onde: Avenida José Bonifácio, entre as ruas Vieira de Castro e Santa Terezinha

Programação

9h: Abertura com boas vindas e anúncio das atrações

Abertura com boas vindas e anúncio das atrações 9h30min: Show com INDUO — Luizinho Santos & Bethy Krieger

Show com INDUO — Luizinho Santos & Bethy Krieger 10h: Cortejo das Infâncias, cerimonial principal + Parabéns à você com distribuição de bolo

Cortejo das Infâncias, cerimonial principal + Parabéns à você com distribuição de bolo 10h50min: Show com Renato Müller

Show com Renato Müller 11h45min: Show com Frank Jorge Acústico

Bancas convidadas

Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Restinga – Cursos e ações na área da agroecologia

Amurt-Amurtel – Projeto (a)braço

Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar (Cecane UFRGS) – “O Caminho do Alimento” (sítio agroecológico feito em patchwork)

Liga da Alimentação PUCRS e Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável - Núcleo RS – “Você come ou se alimenta?”

Coletivos de defesa ambiental de Porto Alegre e Região Metropolitana: Preserva Redenção, Ser Ação, Coletivo Mato do Júlio, SOS Floresta da Lomba, SOS Floresta do Sabará e SOS Mata da Restinga

Centro Agrícola Demonstrativo (CAD-Smgov)

Espaço Infâncias e Natureza

Despertar Vivências Ecológicas, com Ananda Nocchi - Experiências de aprendizado, diversão e respeito pela natureza com as atividades Cozinha de terra, Fábrica de solos, Espaço bebês e Arte e natureza

Pintura de rosto com Laís Faveri

Bolhas de sabão e pernas de pau com Thainê Monteiro