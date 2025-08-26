Ex-trompetista da Ospa torna-se professor de uma das mais importantes escolas de música do mundo

Tiago (o penúltimo à direita) no American Brass Quintet. Matt Dine / Divulgação

Músico de Porto Alegre e ex-membro da Ospa, o trompetista Tiago Linck está brilhando em Nova York. Há dois anos radicado em Manhattan para se especializar, ele tornou-se integrante do American Brass Quintet e professor da Juilliard School, uma mais importantes escolas de música do mundo.

— É uma conquista pessoal com grande significado, já que sou o primeiro latino-americano no grupo em seus 60 anos e também o primeiro professor brasileiro na classe de metais da famosa Juilliard — celebra Tiago, cuja base de formação foi a Escola da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (leia mais detalhes abaixo).

O American Brass Quintet existe desde 1960, já se apresentou em cinco continentes, realizou quase 60 gravações e estreou mais de 150 obras contemporâneas para metais. É o conjunto residente da Juilliard School desde 1987 e no Aspen Music Festival desde 1970. Tiago substituirá o colega Kevin Cobb, que se aposentou.

Para Eric Reed, Brandon Ridenour, Hillary Simms e John Rojak, atuais membros do quinteto, o porto-alegrense tem "preparação exemplar", "belo som" e "musicalidade", segundo o texto de divulgação do grupo sobre a nova contratação.

Além de seus compromissos com o American Brass Quintet e a Juilliard, Tiago se juntará à Orquestra Sinfônica de Nova Jersey na temporada 2025-2026.

Tiago mora em Manhattan com a esposa, Jéssica, e o filho, Miguel. No tempo livre, eles adoram explorar e aproveitar os belos parques da cidade de Nova York.

Sobre Tiago Linck

Um dos principais músicos de sua geração, Tiago Linck (nascido em 1987) é trompetista de reconhecimento internacional como solista, camerista e intérprete orquestral.

Natural da capital do RS, Tiago atuou como trompetista principal da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) de 2009 a 2024.

Ele estreou como solista na instituição aos 12 anos, após vencer o Concurso de Jovens Solistas da orquestra. Aos 16 anos, ganhou novamente a disputa, dando início a uma carreira profissional que o levou a apresentações nas Américas e na Europa. Foi, também, cofundador do Quinteto Porto Alegre em 2013.

Após se mudar para Nova York em 2023 para aprimorar sua arte com David Krauss, trompetista principal da Metropolitan Opera Orchestra, Tiago conquistou duas prestigiosas bolsas de estudo durante seus estudos na Manhattan School of Music: a Rochlis Family Foundation e a Walter W. Naumburg Foundation Scholarships, além do prêmio Lillian Fuchs Chamber Music Competition.

Antes disso, na França, graduou-se no Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice com a menção Très Bien et Félicitations à l'unanimité du Jury , a mais alta distinção concedida por um conservatório francês.

Desde que se mudou para os EUA, Tiago rapidamente conquistou reconhecimento nacional por meio de colaborações com grupos como a Artosphere Festival Orchestra, a New Jersey Symphony, a Orchestra Lumos e o Either/Or Ensemble, entre outros. Em 2024, foi premiado no Concurso de Excertos Sphinx Orchestral Partners Auditions (Sopa) na categoria Metais e Percussão.

Defensor da educação musical, Tiago foi professor de trompete na Escola de Música Sinfônica de Porto Alegre de 2014 a 2023. Ele também lecionou em prestigiados festivais e escolas de música na América Latina, como o Festival Internacional de Música Sesc, o Festival Internacional de Música do Pará, o Festival Internacional de Metais Isla Verde Bronces na Argentina, a Escola de Música do Estado de São Paulo e o Festival Internacional de Trompete de Jazz.

