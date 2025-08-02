Estrela do "Duelo de Pianos", cantor gaúcho vai estudar performance vocal na Universidade de Boston

Uma das estrelas do Duelo de Pianos, no Encouraçado Butikin, um dos bares mais emblemáticos de Porto Alegre, o cantor Gonzalo Lamego está de malas prontas.

Aos 24 anos, o artista foi aprovado (com bolsa de estudos) no mestrado em Performance Vocal da Universidade de Boston, nos Estados Unidos.

A despedida do Encouraçado será às 20h do dia 21 de agosto, véspera da viagem. Antes disso, na próxima sexta-feira (8), ele se apresenta no Festival TriÓpera, no Teatro Simões Lopes Neto.

— Estou muito feliz. Quando recebi a aprovação, decidi que faria de tudo para ir — conta Gonzalo.

Nascido em Bagé, bacharel em Música pela UFRGS e professor de canto (com 35 alunos), Gonzalo é membro da Companhia de Ópera do RS (Cors) e criador de Saturna, sua persona drag. Por ser contratenor (homem capaz de cantar com voz aguda em falsete), é uma raridade.