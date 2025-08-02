Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Talento reconhecido
Notícia

Estrela do "Duelo de Pianos", cantor gaúcho vai estudar performance vocal na Universidade de Boston

Gonzalo Lamego fará sua última apresentação no Encouraçado Butikin em 21 de agosto; antes disso, participa do Festiva TriÓpera, no dia 8

