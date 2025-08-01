Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Baita notícia
Notícia

Espetáculo "Dois Papas" é confirmado no Porto Alegre em Cena

Peça com Zé Carlos Machado e Celso Frateschi reproduz história famosa no filme homônimo de Fernando Meirelles, sucesso na Netflix

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS