Espetáculo "Dois Papas" é confirmado no Porto Alegre em Cena

Zé Carlos Machado e Celso Frateschi são os protagonistas. Ale Catan / Divulgação

Previsto para setembro, o 32º Porto Alegre em Cena acaba de confirmar mais uma grande atração deste ano: o espetáculo Dois Papas, com Zé Carlos Machado e Celso Frateschi. O título ficou famoso pelo filme homônimo de Fernando Meirelles, na Netflix, com interpretações exuberantes de Anthony Hopkins e Jonathan Pryce.

Com direção original de Munir Kanaan, a peça consiste no encontro de líderes da Igreja Católica com visões de mundo opostas: o conservador Papa Bento XVI, interpretado por Zé, e o progressista argentino Cardeal Jorge Bergoglio (que viria a ser o Papa Francisco, falecido em abril deste ano), vivido por Celso.

É uma trama de confronto de ideias entre dois homens com visões de mundo diferentes, mas com extremo respeito, diálogo e amizade (um exemplo e tanto no mundo maluco em que vivemos).

Com toques de humor, a história (que também conta com Carol Godoy e Eliana Guttman no elenco) traz, de um lado, um refinado teólogo representante da tradição e dos velhos costumes da Igreja; e, do outro, um religioso carismático e com fama de rebelde disposto a construir pontes com as mudanças do mundo moderno.

A peça é, ainda, um reencontro entre Zé e Celso. A dupla esteve junta em Santa Joana, de Bernard Shaw, com direção de José Possi Neto, na década de 1980. Na TV, os dois gravaram alguns episódios da série Sessão de Terapia, exibida originalmente pela GNT.

A apresentação única em Porto Alegre, durante a programação do Em Cena, será no Teatro Renascença. Os ingressos começarão a ser vendidos em breve.

Porto Alegre em Cena

Desde sua criação, em 1994, o Porto Alegre em Cena construiu uma trajetória profunda, afetiva e artística com a cidade.

Ao longo de mais de três décadas, consolidou-se como uma das mais importantes plataformas das artes cênicas na América Latina, sendo responsável por trazer a Porto Alegre alguns dos nomes mais consagrados da cena nacional e internacional.

Mais do que um festival, o Porto Alegre em Cena é um movimento cultural que atravessa gerações, conecta artistas e públicos, e reafirma, ano após ano, a potência do encontro entre arte e cidade.

Serviço

O 32º Porto Alegre em Cena ocorre de 12 a 21 de setembro de 2025. Para saber mais, acesse o site www.portoalegreemcena.com.br e siga o evento no Instagram: @poaemcena.