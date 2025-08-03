Garrafa térmica de dupla gauchesca terá parte das vendas revertida ao Asilo Padre Cacique

Empresa com DNA gaúcho, a Termolar lançou uma edição especial das garrafas térmicas R-Evolution, em parceria com a dupla César Oliveira & Rogério Melo. Além de valorizar a cultura regional, a novidade vai beneficiar o Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, com parte do dinheiro das vendas.

Com 127 anos de existência e de serviços prestados a idosos em situação de vulnerabilidade social, o asilo é um dos principais símbolos da filantropia em Porto Alegre.

A nova linha tem três modelos (de 1 litro, 1,2 litro e 1,9 litro), na cor "preto hub", com a logomarca da dupla e um sistema que evita pingos e jatos inesperados. Quem quiser comprar e apoiar a instituição, pode acessar o site www.termolar.com.br .

Como ajudar mais o asilo

As doações podem ser entregues na sede do Asilo Padre Cacique, de segunda a domingo das 7h às 20h, na Avenida Padre Cacique, 1.178, em Porto Alegre.

Caso a pessoa preferir, pode realizar depósitos com os valores desejados nas contas abaixo:

Banrisul (041) - Agência: 0845 c/c: 06.066954.0-9

Banco do Brasil (001) - Agência: 010-8 c/c: 6.100-X

Caixa Federal (104) - Agência: 0623 Operação 003 c/c: 1274-4 (ou em qualquer agência lotérica)

Também é possível autorizar o débito mensal em sua conta bancária. O PIX é o CNPJ 92.978.139/0001-22.

Para mais informações, o telefone de contato é (51) 3233-7571 e o e-mail é asilo@asilopadrecacique.com.br. Para acessar o site da instituição clique aqui.

Sobre a Termolar

Com sede em Porto Alegre e Centro de Distribuição em Serra (ES), a empresa está presente no mercado desde 1958, exportando para Espanha, África do Sul, Noruega, Argentina, Uruguai, entre outros tantos países da América Latina, Europa e África.

Anualmente, a Termolar produz cerca de 11 milhões de unidades, que integram uma ampla linha de soluções térmicas voltadas para casa, escritório e lazer, como, por exemplo, garrafas, copos, bules, cuias, ampolas e caixas.