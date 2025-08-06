Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Coroada
Notícia

É de Santa Cruz do Sul a rainha da Oktoberfest da maior cidade da América do Sul

De família de origem alemã, Raphaela Hagemann é soberana da São Paulo Oktoberfest, que ocorre de 19 de setembro a 5 de outubro

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS