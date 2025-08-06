É de Santa Cruz do Sul a rainha da Oktoberfest da maior cidade da América do Sul

Raphaela visitou a redação de Zero Hora e GZH nesta semana. Duda Fortes / Agencia RBS

É de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, a rainha da Oktoberfest de São Paulo. Simpatia em pessoa, Raphaela Hagemann está no RS para divulgar a festa de origem alemã que ocorre de 19 de setembro a 5 de outubro (veja os detalhes abaixo) no Parque Villa-Lobos.

— É uma honra representar esse evento na maior cidade da América Latina. Levo Santa Cruz e o Rio Grande sempre comigo — diz Rapha, que planeja reunir 30 soberanas de festividades germânicas do país na capital paulista este ano.

A gaúcha conhece bem a língua e a cultura alemãs (por influência da família), sempre participou de grupos de danças folclóricas e chegou a concorrer à realeza da Oktoberfest de Santa Cruz duas vezes, mas foi na maior metrópole do país que ganhou a coroa. A conquista veio no ano passado, para orgulho da mãe, Carmen Lucia Hagemann.

— Realizei um sonho, meu e da minha mãe, que ficou muito emocionada quando soube — conta a rainha.

Agora, ela ajuda a divulgar a oitava edição da festa paulistana, promovida pelo WGroup, com o empresário Walter Cavalheiro à frente.

Em 2024, o evento recebeu mais de 70 mil pessoas e mereceu elogios de autoridades alemãs (por seguir os mesmos padrões de Munique).

— Existe uma colaboração entre o Estado da Baviera, na Alemanha, e a São Paulo Oktoberfest para promover a cultura alemã no Brasil e fortalecer os laços. Eu, como soberana, ajudo a levar isso adiante — destaca Raphaela.

A São Paulo Oktoberfest

Ocorre de 19 de setembro a 5 de outubro, às sextas, sábados e aos domingos, no Parque Villa-Lobos (Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros, São Paulo).

Shows nacionais em 2025

Entre os destaques estão as bandas Blitz, Barão Vermelho, Roupa Nova, CMP22 e Diogo Nogueira.

Novidades

Em 2025, o evento terá o 1° Festival de Cervejas Artesanais do Estado de São Paulo.

A SPOF Bier será a cerveja oficial, inspirada no estilo que nasceu em Munique no século 19, com uma "pitada de brasilidade e um toque paulista".

Mais informações