Duelo de Pianos do Encouraçado Butikin, clássico da noite porto-alegrense, ganha novo "duelista"

Notre Design / Divulgação

O concorrido Duelo de Pianos do Encouraçado Butikin, clássico bar da noite porto-alegrense, vai ganhar um novo "duelista".

Com a saída de Gonzalo Lamego, que foi estudar performance vocal na Universidade de Boston, nos Estados Unidos, o teclado será assumido pelo cantor e pianista Daniel Germano, velho conhecido dos amantes da ópera e da música popular no RS.

A estreia na nova função será nesta quinta-feira (28), a partir das 21h, ao lado da também pianista Mari Kerber e do baterista Luke Faro, que seguem na atração. Juntos, eles prometem uma noite de cumplicidade e surpresas sonoras, em que o público desafia o trio (eis o duelo!), escolhendo as músicas e conduzindo a festa. Eu já vi e garanto: é uma atração imperdível.

Jornalista de formação, Daniel é cantor e instrumentista de sólida trajetória, reconhecido pela versatilidade e presença cênica. Com especialização lírica na Itália, ele já se apresentou em teatros no Brasil e na Europa, em papéis operísticos e como solista em obras sinfônicas.

Detalhe: Daniel é membro e um dos fundadores da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul e começou a cantar no Coral da Ospa, aos 19 anos.

O mais interessante é que ele transita por todos os gêneros com desenvoltura. O artista ganhou projeção nacional ao participar do The Voice Brasil e, por mais de uma década, foi a voz principal do espetáculo Natal Luz de Gramado. Hoje, também brilha à frente do projeto White Piano Experience, com clássicos do pop e do rock, e pode ser visto cantando em hotéis da Serra e em eventos.

— Estou muito feliz com o Duelo de Pianos. Vai ser um desafio substituir o Gonzalo, que é um amigo querido, um cantor incrível e carismático, mas eu gosto de improvisar e me comunico bem. Na minha casa, a família e os amigos estão sempre ao redor do piano, e todo mundo pede música. Vai ser lindo viver isso no Encouraçado — diz Daniel, que atua com Comunicação na Assembleia Legislativa há 23 anos.

Tocado por Sofia Refinetti e o marido, Ricardo Teixeira, o Encouraçado Butikin voltou à ativa em 2024. No mesmo ano, a dupla criou o Duelo de Pianos, que é inspirado no bar Nine, de San Diego, na Califórnia (Sofia e Ricardo estiveram lá e assistiram ao duelo sete noites seguidas). Desde então, a atração se repete todas as quintas-feiras em Porto Alegre, sempre com a casa lotada.

Serviço

O quê: Duelo de Pianos

Duelo de Pianos Onde: Encouraçado Butikin – Av. Independência, 936 – Porto Alegre

Encouraçado Butikin – Av. Independência, 936 – Porto Alegre Quando: nesta quinta, 28 de agosto, a partir das 21h

nesta quinta, 28 de agosto, a partir das 21h Couvert artístico: R$ 50

R$ 50 Reservas: WhatsApp (51) 99820-8703