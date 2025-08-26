Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Show musical
Notícia

Duelo de Pianos do Encouraçado Butikin, clássico da noite porto-alegrense, ganha novo "duelista"

Atração terá Daniel Germano ao lado da pianista Mari Kerber e do baterista Luke Faro 

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS