Do RS para o mundo: viagens de pai e filha viram livro de aventuras, perrengues e descobertas

Se você já fez uma viagem com seus pais, vai se identificar. Se não fez (e se puder), garanto que vai sentir vontade de percorrer novos caminhos ao lado deles. O livro Os Limas pelo Mundo (editora Capítulo 1, 128 páginas, R$ 45), da jornalista gaúcha Patrícia Lima — com participação especial do seu Gilberto, pai dela — é um convite a relaxar e a planejar a próxima viagem.

Com lançamento em Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre nos próximos dias (leia os detalhes no fim do texto), a obra é um compilado de crônicas sobre as descobertas (e os perrengues, claro) de pai e filha na estrada.

— Seu Gilberto sempre gostou de passear, mas a nossa família não tinha muitos recursos. Quando ele finalmente poderia viajar o mundo com a minha mãe, ela foi diagnosticada com Alzheimer (Carmen faleceu em 2022). Foi difícil. Aí eu disse: "Pai, e se fôssemos nós dois?" — recorda Patrícia, que foi repórter de Zero Hora.

Seu Gilberto aceitou o convite e, desde então, a dupla visitou países como Portugal, Espanha, Cuba e Peru, conhecendo lugares incríveis, vivendo grandes aventuras e eternizando memórias. A ideia do livro, explica Patrícia, veio depois.

— Sou jornalista e gosto muito de escrever, mas nunca tinha escrito sobre mim ou a minha vida. Decidi tentar. Foi desafiador, mas ficou um livro curto e leve, com muito bom humor. Quero que as pessoas leiam com prazer e se inspirem — diz a autora.

A obra tem prefácio da escritora Claudia Tajes, edição e orelha da jornalista Cláudia Coutinho, design de Melina Gallo e ilustração de Luciano Canteiro.

Lançamentos

Rio Grande

Quando: neste sábado, 16 de agosto, das 17h às 20h

neste sábado, 16 de agosto, das 17h às 20h Onde: Doce Café Cassino, na Av. Rio Grande, 275

Pelotas

Quando: 18 de agosto (segunda-feira), às 18h

18 de agosto (segunda-feira), às 18h Onde: Instituto João Simões Lopes Neto, na Rua Dom Pedro II, 817

Porto Alegre

Quando: 19 de agosto (terça-feira), das 18h às 21h

19 de agosto (terça-feira), das 18h às 21h Onde: Cervejaria Pohlmann, na Avenida Copacabana, 745, Vila Assunção

Onde comprar

O livro estará à venda por R$ 45 nos locais de lançamento e também pelo perfil da editora (@capitulo001) no Instagram.

