Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Lançamento
Notícia

Do RS para o mundo: viagens de pai e filha viram livro de aventuras, perrengues e descobertas

Com sessões de autógrafo em Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, obra da jornalista Patrícia Lima (e do seu Gilberto) é um convite bem-humorado a viajar em família

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS