Disputa do samba-enredo da Portela sobre raízes afro-gaúchas tem dois primeiros finalistas do RS

Depois da polêmica envolvendo o tema e da desistência do governo do Estado de apoiar financeiramente o desfile da Portela, a escola carioca realizou, no último domingo (24), na Capital, a primeira etapa gaúcha da seleção do samba-enredo de 2026.

As duas primeiras vagas para a disputa final foram conquistadas por Balau e Chico Santos e Daiane Molet e parceria, na quadra da Bambas da Orgia. A seletiva que reuniu quatro dos oito concorrentes.

No próximo domingo (31), será realizada a segunda etapa da semifinal, também com quatro competidores.

Dessa vez, a disputa ocorre na quadra da Imperadores do Samba, também na Capital, e define os dois últimos finalistas. A programação terá início às 13h, com atividades culturais e sociais abertas à comunidade. As apresentações dos sambas estão previstas para as 19h. A entrada é gratuita (leia os detalhes no fim do texto).

Será a primeira vez na história que a figura de um homem negro que viveu em Porto Alegre — chamado Custódio Joaquim de Almeida, conhecido como Príncipe Custódio — ganhará visibilidade nacional na Sapucaí.

Esse destaque transcende o personagem: de forma indireta, joga luzes sobre uma população historicamente invisibilizada. É uma vitória contra o preconceito, que, infelizmente, não teve debate à altura do que merecia no ambiente político do RS.

Grande final

A grande final da escolha do samba-enredo que representará o RS está marcada para o dia 7 de setembro, na quadra da Imperadores do Samba, em Porto Alegre.

O vencedor irá para a etapa nacional, enfrentando os sambas selecionados no Rio de Janeiro. Todo o processo está sendo acompanhado de perto por representantes da Portela.

Confira os concorrentes da próxima semifinal

Domingo (31) - Semifinal Imperadores do Samba (RS)

Samba 1 - Samuca e parceria

Samba 2 - Alan Barcellos e parceria

Samba 4 - Maguila e parceria

Samba 5 - Pedro Rosa e parceria

Já classificados

Samba 7 - Balau e Chico Santos. Ouça clicando aqui

Samba 8 - Daiane Molet e parceria. Ouça clicando aqui.

Serviço