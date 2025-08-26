Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Pós-polêmica
Disputa do samba-enredo da Portela sobre raízes afro-gaúchas tem dois primeiros finalistas do RS

Haverá uma nova etapa do concurso neste domingo (31) na quadra da Imperadores do Samba, em Porto Alegre

