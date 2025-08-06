Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Dica de turismo
Notícia

Destino de natureza exuberante na divisa entre RS e SC é tricampeão no top 10 da América do Sul 

Atração é destaque no Prêmio Travellers’ Choice 2025 do Tripadvisor

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS