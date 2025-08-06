Destino de natureza exuberante na divisa entre RS e SC é tricampeão no top 10 da América do Sul 

Detalhe da cachoeira no final da trilha. Marco Favero / Agencia RBS

Pelo terceiro ano consecutivo, a Trilha do Rio do Boi, na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ganhou destaque em uma das principais plataformas de viagens do mundo. Situada aos pés dos cânions Fortaleza e Itaimbezinho, a rota ficou entre as 10 principais atrações da América do Sul e do Brasil no Prêmio Travellers’ Choice — Best of the Best 2025, da Tripadvisor.

Com a visitação gerida pela Urbia Parques desde 2021, o atrativo dentro do Parque Nacional de Aparados da Serra, conquistou o 8º lugar na América Latina dentro da categoria “Principais Atrações”. No ranking brasileiro, a trilha de 14 quilômetros garantiu a 7° posição.

O prêmio é concedido a quem recebe um grande volume de avaliações e opiniões positivas da comunidade na plataforma em um período de 12 meses, marco que menos de 1% dos perfis alcança. A nota média dos usuários sobre a experiência é de 4,9 em um escala que vai até 5.

Com acesso pela cidade de Praia Grande (SC), o roteiro permite uma jornada em meio aos paredões com mais de 700 metros de altura em uma das regiões mais preservadas dos Aparados. É uma imersão profunda na natureza.

O trajeto serpenteia o leito do rio, e, a cada passo, o visitante se depara com poços cristalinos, cachoeiras escondidas, grandes pedras moldadas pelo tempo e a vegetação exuberante da Mata Atlântica. A sensação é de estar dentro de um santuário natural, onde o cânion impõe sua grandiosidade.

Cuidados indispensáveis

Paisagem incrível. Marco Favero / Agencia RBS

A trilha exige preparo físico e é obrigatoriamente realizada com guia credenciado contratado à parte, o que garante a segurança e permite aproveitar ao máximo as histórias e curiosidades desse ecossistema único. A caminhada dura cerca de sete horas e é indicada para praticantes de caminhada e trekking experientes.

Pelas características únicas, o ingresso precisa ser comprado previamente, já que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) controla a quantidade de pessoas que entram diariamente no atrativo visando a preservação ambiental. Menores de 12 anos não podem realizar a trilha mesmo que acompanhados pelos pais.

Serviço