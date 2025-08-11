Depois de levar chamamé à Bósnia e Herzegovina, acordeonista de Santa Maria desembarca na França

Depois de lotar o Theatro Treze de Maio, em Santa Maria, com o show Meia-Noite em Paris, o acordeonista Fernando Ávila embarcou rumo à França para uma nova temporada internacional. O músico é um fenômeno: em 2024, tocou na Bósnia e Herzegovina e, há anos, realiza concertos em igrejas francesas.

Dessa vez, Fernando irá se apresentar mais uma vez em uma belíssima catedral europeia: o templo de Massillargues, na região da Occitanie, departamento de Gard, onde viveu Vincent Van Gogh (em Arles).

A vizinhança ainda exibe resquícios do Império Romano, como coliseus, pontes, construções. Resumindo: é um belo local para tocar. A exibição será nesta quarta-feira (13).

Na sequência, Fernando ainda fará recitais em Gourdagues e em Barjac, que são comunas do sul da França.

O show promete encantar. Trata-se de uma apresentação com trilhas de filmes (como Meia-Noite em Paris, O Fabuloso Destino d'Amélie Poulain) e com clássicos da chanson française, não apenas com músicas antigas (da geração da Edith Piaf), mas também com canções mais recentes (como Voilà, da jovem cantora Barbara Pravi).

Além disso, o concerto tem uma pegada teatral, inspirada em Tangos & Tragédias. Durante o show, Fernando atende a uma "ligação" do presidente francês Emmanuel Macron, arrancando gargalhadas do público.

— Farei a mesma brincadeira! Contar e inventar histórias é uma característica do meu trabalho, para tornar o espetáculo mais descontraído. Macron vai me ligar no meio do concerto em Massillargues, para saber se os franceses estão me tratando bem, com bons vinhos — conta Fernando, craque dos palcos.