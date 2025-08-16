Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Roqueiro aos 70
“Depois de certa idade, a gente vai dando aquela acalmada”, diz Alemão Ronaldo, "limpo" há 25 anos

Lenda viva do rock gaúcho, o cantor de mandas lendárias como Bandaliera e Taranatiriça concedeu entrevista ao Perimetral Podcast

