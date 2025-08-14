Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Coro de 150 vozes abre Dia do Patrimônio Cultural na Casa de Cultura Mario Quintana

Atividade marca o início da celebração que terá 500 atividades gratuitas em 120 cidades gaúchas neste final de semana

