Coro de 150 vozes abre Dia do Patrimônio Cultural na Casa de Cultura Mario Quintana

Janelas, passarelas e sacadas serão usadas por cantores e cantoras para fazer o show. Duda Fortes / Agencia RBS

Imagine um coro de 150 vozes cantando em uníssono na Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre. Não é sonho: vai acontecer, às 19h desta sexta-feira (15), de graça, para quem quiser ver e ouvir. A ação marca a abertura de mais um Dia Estadual do Patrimônio Cultural, que na verdade é um fim de semana inteiro.

Nada mais justo.

Será a sétima edição da programação promovida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), com 500 atividades em 120 cidades gaúchas. As ações serão realizadas por 144 agentes e instituições, incluindo visitas guiadas, caminhadas, rodas de conversa, apresentações artísticas e exposições. O início será marcado pelo toque simultâneo de sinos de igrejas e tambores de terreiros em diversos municípios.

O propósito é nobre: valorizar o que é nosso, em especial, as instituições que formam nossa cultura, como museus e bibliotecas, nem sempre lembrados como deveriam.

Na casa do poeta, a performance coletiva reunirá 27 corais da Federação de Coros do Rio Grande do Sul (Fecors), sob a regência de Eduardo Alves. Serão vozes da Capital e de diferentes municípios, como Alvorada, Novo Hamburgo, Teutônia, Campestre da Serra, Montenegro e Tramandaí. A seleção de canções é eclética: vai do nativismo e ao pop rock.

— Tínhamos o desejo de promover essa apresentação há tempos. Neste ano, finalmente deu certo. Vai ser histórico — projeta Germana Konrath, diretora da Casa de Cultura e do Departamento de Artes e Economia Criativa do Estado.

Detalhe: o espetáculo também será visual. Cantores e cantoras ocuparão a Travessa dos Cataventos, as sacadas, as passarelas e as janelas do prédio histórico, com iluminação especial.

Cortejo circense

Outro destaque da celebração é o já tradicional Cortejo do Patrimônio, marcado para domingo (17), a partir das 17h.

Liderada por artistas circenses e pela Banda Saldanha (em clima carnavalesco), a caminhada sai do Teatro de Arena, no Viaduto da Borges, e percorre o Centro Histórico, em uma festa pública, democrática e gratuita.

Do Teatro de Arena, os caminhantes passarão pelo Museu de História Julio de Castilhos, pelo Palácio Piratini, a Assembleia Legislativa, o Theatro São Pedro, a Biblioteca Pública do Estado (BPE), a Praça da Alfândega e pela Rua dos Andradas, com encerramento na Travessa dos Cataventos, na Casa de Cultura Mario Quintana, com música.

Passeios inéditos e gratuitos

Graças à parceria institucional com a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), a Sedac oferecerá passeios gratuitos na ocasião. Uma linha especial de ônibus levará o público do Paço Municipal, no Centro Histórico da Capital, até a nova sede do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS), inaugurada na última quinta-feira (14) no 4º Distrito de Porto Alegre.

No sábado (16), serão disponibilizados quatro horários (10h, 11h, 14h e 16h) e, no domingo (17), será às 10h. O tempo de visita ao MACRS é de 45 minutos, quando o transporte retorna ao ponto de partida.

Também será possível realizar passeios de barco pelo Guaíba, com saídas do terminal Catamarã CatSul na Avenida Mauá, no Centro. Para utilizar os transportes, os visitantes devem retirar uma pulseira nas instituições participantes.

Passaporte cultural incentiva visitação

Passaporte do Patrimônio. Sedac / Divulgação

Com o objetivo de estimular a visitação nos equipamentos culturais, a Sedac distribuirá, gratuitamente, o Passaporte do Patrimônio: um panfleto com o mapa do Centro Histórico de Porto Alegre e a localização das instituições abertas ao público.

Quem registrar sua passagem por pelo menos sete dos nove espaços indicados, receberá um kit exclusivo, com miniaturas colecionáveis de edifícios históricos da Capital.

A entrega do kit será no balcão de informações da Casa de Cultura Mario Quintana, entre 10h e 18h do dia 23 de agosto, mediante apresentação do passaporte preenchido.

Sobre o Dia do Patrimônio