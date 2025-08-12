Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Na Serra
Notícia

Como participar da “maior degustação de vinhos de uma safra do mundo”

São 800 vagas para provar - coletivamente - as 16 amostras representativas da temporada 2025 da Avaliação Nacional de Vinhos, em Bento Gonçalves

