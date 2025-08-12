Como participar da “maior degustação de vinhos de uma safra do mundo”

Veja como é a degustação coletiva! Jeferson Soldi / Divulgação

Abre, na manhã desta terça-feira (12), a venda de ingressos para a “maior degustação de vinhos de uma safra do mundo”. São 800 vagas para provar as 16 amostras da temporada 2025, no dia 25 de outubro, em Bento Gonçalves, na Serra.

Mas atenção: é preciso correr (leia os detalhes no fim do texto), porque as inscrições costumam se esgotar em horas.

Trata-se do ápice da Avaliação Nacional de Vinhos, promovida pela Associação Brasileira de Enologia (ABE).

Antes disso, há um longo caminho percorrido com rigor técnico e paixão: as vinícolas inscrevem suas amostras, uma equipe da ABE faz a coleta diretamente na origem e mais de uma centena de enólogos analisa às cegas, amostra por amostra, seguindo normas internacionais.

Desde 1993, esse processo revela, ano após ano, a verdadeira expressão do vinho brasileiro. Quando o resultado chega ao público, é como o auge da vindima: após meses de espera, vem o momento de celebrar.

É uma oportunidade única de vivenciar o vinho brasileiro de forma intensa e coletiva, lado a lado com enólogos, produtores, jornalistas e apreciadores. Quem já participou sabe o quanto esse momento é especial e inesquecível. MÁRIO LUCAS IEGGLI Presidente da ABE

Os 800 apreciadores degustam simultaneamente as 16 amostras previamente selecionadas, em uma experiência coletiva única.

Taça por taça, todos acompanham em tempo real a sequência de apresentação das amostras, numeradas de 1 a 16, sem saber a qual vinícola pertencem — a revelação só acontece ao final.

Após a degustação, a ABE anuncia os 30% de vinhos mais representativos da Safra 2025, conforme o resultado técnico da Degustação de Seleção. Em seguida, são reveladas as 16 amostras selecionadas e degustadas pelo público, trazendo emoção e surpresa a um momento que valoriza, acima de tudo, a qualidade do vinho brasileiro.

A 33ª Avaliação Nacional de Vinhos Safra 2025 é a maior da história, reunindo 536 amostras de 76 vinícolas de nove Estados - Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Serviço