Comitiva do RS vai ao Chile "vender" inverno gaúcho, Semana Farroupilha e Natal na Serra

Gramado faz parte dos destinos que serão divulgados. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma comitiva da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur) embarca, nesta quarta-feira (6), rumo ao Chile, onde participa do Meeting Brasil Mercosul, evento internacional de integração que envolve mais quatro países: Paraguai, Uruguai, Argentina e Colômbia, além do Brasil e do território chileno.

A estratégia faz parte da campanha para promover o inverno gaúcho, com investimento estimado de R$ 40 milhões. Além de "vender" os principais atrativos do RS, a secretaria busca reposicionar o Estado como destino seguro e preparado, especialmente após os impactos da catástrofe climática de 2024.

Em Santiago, a comitiva também irá divulgar a Semana Farroupilha e o Natal na Serra, com destaque para o Natal Luz de Gramado.

Haverá mesas de atendimento com rodadas de negócios envolvendo as operadoras Brocker e Giordani Turismo (selecionadas com base em critérios técnicos do Sebrae-RS), que irão comercializar novos roteiros e produtos turísticos diretamente com operadores locais. Além disso, a comitiva gaúcha terá agendas com as embaixadas dos países visitados, em articulação com o Comitê Visit Brasil.

A proposta é planejar futuras capacitações, famtours e press trips, fortalecendo a presença do RS no mercado internacional. Entre as atividades previstas estão encontros exclusivos com grandes operadoras de turismo, cursos para profissionais convidados e rodadas de negócios com agentes de viagem.

O evento segue até 13 de agosto.

Turistas sul-americanos no foco

No RS, os países sul-americanos representaram 99% das chegadas internacionais no primeiro semestre de 2025, totalizando 1.196.131 turistas.

A Argentina foi responsável por 982.333 visitantes, seguida pelo Uruguai (194.833), com destaque também para Paraguai, Chile, Peru e Colômbia.