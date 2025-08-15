Com telão nas Ruínas de São Miguel, Mostra de Cinema das Missões confirma terceira edição

A nova edição da Mostra de Cinema das Missões, que transforma as Ruínas de São Miguel em uma imensa sala de projeções ao ar livre, já tem data confirmada. Será de 20 a 22 de novembro (leia os detalhes no fim do texto), com um dia mais do que em 2024 e mais espaço para o público.

O evento propõe uma experiência coletiva 100% gratuita, no interior da velha catedral de pedra do sítio arqueológico mais famoso do RS. É um projeto que une cultura, história e memória através do cinema independente.

No ano passado, os ingressos se esgotaram em menos de 12 horas. Muita gente ficou de fora, o que levou os organizadores, liderados por Darius Pippi e Manuela Fetter Nicoletti, a ampliar a mostra - inclusive com mais lugares dentro da igreja (serão 260 por dia).

A outra novidade é que, desta vez, produtores e cineastas que sempre quiseram poderão inscrever seus filmes. A ideia é que 40% das obras sejam selecionadas desta forma, abrindo espaço para produções do RS, de outras regiões do Brasil e de Exterior.

Os demais trabalhos serão indicados pelo conselho curatorial e por meio de parceria com o Mercado Audiovisual Entre Fronteiras.

Os curtas e longas-metragens terão em comum temáticas que giram em torno de três assuntos principais, selecionados para esta edição: multietnicidades, transitorialidades e natividades (veja como se inscrever no fim do texto).

Agenda paralela

Além das sessões nas ruínas, a mostra contará com uma agenda paralela, para expandir as discussões para além da sala de exibição. Durante os três dias de evento, haverá palestras e debates realizados no Tenondé Park Hotel, que fica a dois quilômetros das ruínas, no município de São Miguel das Missões.

E, antes de a mostra começar, a comunidade local será envolvida em um projeto educativo itinerante. A ação levará atividades gratuitas de ensino audiovisual aos alunos da rede pública da região missioneira.

A programação completa da mostra será anunciada em breve, assim como a data de retirada do primeiro lote de ingressos. As novidades podem ser acompanhadas nas redes sociais pelo @mostracinemissoes.

Mais sobre o evento

Realizada dentro um Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da Unesco e em parceria com o Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –, a Mostra de Cinema das Missões vai muito além da exibição de filmes e propõe uma celebração artística e histórica.

Dentro da catedral, é montada uma estrutura de cinema, com cadeiras personalizadas para o público sentar e observar a tela de exibição, junto ao fundo das ruínas.

O evento propõe um encontro calmo e contemplativo, que não desgasta e nem agride o ambiente. Pelo contrário: ilumina e valoriza as dimensões arquitetônicas do sítio arqueológico, apresentando diferentes reflexões com os filmes projetados.

Desde a sua primeira edição, em 2023, a mostra vem ampliando seus públicos, trazendo visibilidade para a Região Noroeste e impactando o turismo e o comércio local.

Além de movimentar a comunidade que reside em São Miguel das Missões e em cidades vizinhas como Santo Ângelo e Ijuí, o evento mobiliza públicos de outras localidades gaúchas e de diversos Estados.

Em 2024, o projeto recebeu turistas de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná, assim como convidados internacionais, vindos da Argentina e da Suíça.

No ano passado, a mostra ainda foi responsável pela assinatura de uma carta de manifestação de interesse e apoio na criação da Missões Film Commission, projeto que tem o objetivo de potencializar o cenário cinematográfico da região missioneira.

Com suporte da Associação dos Municípios das Missões (AMM), o projeto recebeu relevância e apoio de 27 cidades da região e de diversos órgãos privados e públicos para a construção da comissão que pode impulsionar o desenvolvimento econômico, turístico e cultural local.

Serviço

O quê: Mostra de Cinema das Missões 2025

Mostra de Cinema das Missões 2025 Quando: dias 20, 21 e 22 de novembro, quinta sexta e sábado

dias 20, 21 e 22 de novembro, quinta sexta e sábado Onde: em São Miguel das Missões

em São Miguel das Missões Sessões de cinema: das 20h às 21h30min no sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo (Rua São Luiz, s/n°)

das 20h às 21h30min no sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo (Rua São Luiz, s/n°) O que mais: palestras e debates das 10h às 17h no Tenondé Park Hotel (Rua São Miguel, 664)

palestras e debates das 10h às 17h no Tenondé Park Hotel (Rua São Miguel, 664) A programação completa será anunciada em breve, e os ingressos serão disponibilizados para retirada gratuita, no Sympla

Mais informações no site www.cinemissoes.com.br e em @mostracinemissoes

Inscrições de filmes

Até o dia 30 de setembro pelo site www.cinemissoes.com.br

Poderão ser inscritos filmes de todos os gêneros (ficção, documentário, animação e experimental), desde que se alinhem com um ou mais dos três pilares temáticos da mostra: multietnicidades, transitorialidades e natividades

Os filmes devem ter sido finalizados há menos de 10 anos e ter duração máxima de 30 minutos

As inscrições são gratuitas

Patrocínios e apoios

A edição deste ano já conta com o patrocínio da John Deere. Mas, atenção, empresários: ainda é possível apoiar a iniciativa.

A mostra é aprovada pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e está captando recursos para adicionar outras novidades. Quem tiver interesse em patrocinar a terceira edição da Mostra de Cinema das Missões pode entrar em contato pelo e-mail cinemissões@gmail.com.