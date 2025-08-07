Com "teatro raiz", Grupo Galpão volta a Porto Alegre para dois espetáculos e oficinas gratuitas

Uma das trupes teatrais mais tradicionais do país, o Grupo Galpão, nascido na arte de rua de Belo Horizonte (MG) em 1982, está de volta a Porto Alegre.

Depois de seis anos longe dos palcos gaúchos, a turma vem em dose dupla, com dois espetáculos: Cabaré Coragem e (Um) Ensaio sobre a Cegueira, ambos no Teatro Simões Lopes Neto.

Além de apresentar as duas peças, os artistas farão uma série de oficinas, todas gratuitas, no Multipalco Eva Sopher.

As apresentações

Em cartaz desde 2023, Cabaré Coragem, ficará em cartaz de 15 a 17 de agosto na Capital. Com direção de Júlio Maciel, espetáculo mistura dança, canto e números de variedades, enquanto estranhas contradições vão despontando no palco. A peça já circulou pelo Brasil e no Exterior.

No final de semana seguinte, de 22 a 24 de agosto, será a vez de (Um) Ensaio sobre a Cegueira, com direção e dramaturgia de Rodrigo Portella. A peça (que parte do célebre romance de José Saramago), estreou em abril em Belo Horizonte. Porto Alegre será a primeira cidade a receber a turnê, um alerta contra a cegueira ética da sociedade contemporânea.

As oficinas

As oficinas serão ministradas nos dias 19 e 20 de agosto, pelo elenco e pela equipe de gestão da companhia, com inscrições gratuitas.

Na terça-feira, 19, Rodrigo Marçal e Beatriz Radicchi (coordenador técnico e produtora executiva) falarão sobre Tecnologia da Cena, e a atriz e diretora Lydia Del Picchia abordará o estudo do texto e a emissão da palavra através de estímulos vocais e corporais.

No dia 20, a atriz Inês Peixoto proporá uma imersão criativa (usando jogos como ferramenta) e a coordenadora de produção Gilma Oliveira debaterá as etapas de trabalho que envolvem as montagens, a circulação e as turnês dos espetáculos do grupo mineiro.

Serviço