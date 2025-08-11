Com sessões gratuitas e inclusivas, Porto Alegre terá nova edição do Festival de Cinema Acessível Kids

Filmes exibidos sempre contam com recursos de audiodescrição, legendas descritivas e Libras. Festival de Cinema Acessível Kids / Divulgação

Nesta quarta-feira (13), Porto Alegre recebe mais uma vez o Festival de Cinema Acessível Kids. É uma baita iniciativa de inclusão social, cultural e educacional.

O evento é voltado a crianças com deficiência (inclusive aquelas que não enxergam e não ouvem) e também à população de baixa renda que vive em regiões com pouco acesso a equipamentos culturais.

Serão duas sessões (leia os detalhes abaixo), no Cinemark do Barra Shopping Sul, com o filme Meu Malvado Favorito 2. A ação é liderada pela Mais Criança (que integra o Criança Esperança), em parceria da Fundação Iberê.

No projeto, os filmes exibidos sempre contam com recursos de audiodescrição, legendas descritivas e Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Há, também, oficinas de capacitação em inclusão social para grupos de até 25 professores das escolas públicas. Desta vez, a oficina será no dia 3 de setembro, das 14h às 18h.

Desde 2015, em suas versões adulta e infantil, o Festival de Cinema Acessível foi assistido por 23,6 mil pessoas, em 41 cidades (São Paulo, Natal, Niterói, Recife, Florianópolis e Brasília, além de 34 no RS e de duas em Santa Catarina), com um total de 127 exibições.

A história

O projeto nasceu há 10 anos em Porto Alegre, como Festival Cinema Acessível, idealizado pelo empreendedor e musicista Sidnei Schames, o Sid, à frente da organização Mais Criança e diretor da empresa Som da Luz.

Por influência do filho de Sid, o festival virou "kids", e o projeto recebeu a chancela da Unesco. Desde 2022, tem participações no Criança Esperança e, nesta edição, na Capital, conta com a parceria da Fundação Iberê.

Em 2025, a iniciativa também visitará escolas que foram destruídas no período das enchentes e que estão se recuperando.

Além disso, haverá sessões em Florianópolis (SC) em outubro e em Brasília em novembro, em parceria com o Senado Federal.

A ação mais recente do projeto ocorreu em junho, na comunidade Kaingang situada na região metropolitana de Porto Alegre.

Além dos filmes acessíveis, o Festival promove uma recepção acolhedora do público, para que todos se sintam bem e possam aprender uns com os outros a partir das sessões de cinema.

Serviço

O quê: Festival de Cinema Acessível Kids

Festival de Cinema Acessível Kids Onde: no Cinemark do Barra Shopping Sul (Av. Diário de Notícias, 300, no Cristal, em Porto Alegre)

no Cinemark do Barra Shopping Sul (Av. Diário de Notícias, 300, no Cristal, em Porto Alegre) Quando: dia 13 de agosto, quarta-feira, com duas sessões, às 9h30min e às 14h30min

dia 13 de agosto, quarta-feira, com duas sessões, às 9h30min e às 14h30min Quanto: é gratuito, mas é preciso reservar lugar

é gratuito, mas é preciso reservar lugar Reservas: pelo e-mail maiscrianca@maiscrianca.org.br.

No dia 3 de setembro, das 14h às 18h, haverá oficina de capacitação de professores das escolas públicas da região.