Com sessões gratuitas e inclusivas, Porto Alegre terá nova edição do Festival de Cinema Acessível Kids

Nesta quarta-feira (13), Porto Alegre recebe mais uma vez o Festival de Cinema Acessível Kids. É uma baita iniciativa de inclusão social, cultural e educacional.
O evento é voltado a crianças com deficiência (inclusive aquelas que não enxergam e não ouvem) e também à população de baixa renda que vive em regiões com pouco acesso a equipamentos culturais.
Serão duas sessões (leia os detalhes abaixo), no Cinemark do Barra Shopping Sul, com o filme Meu Malvado Favorito 2. A ação é liderada pela Mais Criança (que integra o Criança Esperança), em parceria da Fundação Iberê.
No projeto, os filmes exibidos sempre contam com recursos de audiodescrição, legendas descritivas e Língua Brasileira de Sinais (Libras).
Há, também, oficinas de capacitação em inclusão social para grupos de até 25 professores das escolas públicas. Desta vez, a oficina será no dia 3 de setembro, das 14h às 18h.
Desde 2015, em suas versões adulta e infantil, o Festival de Cinema Acessível foi assistido por 23,6 mil pessoas, em 41 cidades (São Paulo, Natal, Niterói, Recife, Florianópolis e Brasília, além de 34 no RS e de duas em Santa Catarina), com um total de 127 exibições.
A história
O projeto nasceu há 10 anos em Porto Alegre, como Festival Cinema Acessível, idealizado pelo empreendedor e musicista Sidnei Schames, o Sid, à frente da organização Mais Criança e diretor da empresa Som da Luz.
Por influência do filho de Sid, o festival virou "kids", e o projeto recebeu a chancela da Unesco. Desde 2022, tem participações no Criança Esperança e, nesta edição, na Capital, conta com a parceria da Fundação Iberê.
Em 2025, a iniciativa também visitará escolas que foram destruídas no período das enchentes e que estão se recuperando.
Além disso, haverá sessões em Florianópolis (SC) em outubro e em Brasília em novembro, em parceria com o Senado Federal.
A ação mais recente do projeto ocorreu em junho, na comunidade Kaingang situada na região metropolitana de Porto Alegre.
Além dos filmes acessíveis, o Festival promove uma recepção acolhedora do público, para que todos se sintam bem e possam aprender uns com os outros a partir das sessões de cinema.
Serviço
- O quê: Festival de Cinema Acessível Kids
- Onde: no Cinemark do Barra Shopping Sul (Av. Diário de Notícias, 300, no Cristal, em Porto Alegre)
- Quando: dia 13 de agosto, quarta-feira, com duas sessões, às 9h30min e às 14h30min
- Quanto: é gratuito, mas é preciso reservar lugar
- Reservas: pelo e-mail maiscrianca@maiscrianca.org.br.
No dia 3 de setembro, das 14h às 18h, haverá oficina de capacitação de professores das escolas públicas da região.
O evento em POA é realizado pela OSC Mais Criança, em parceria da Fundação Iberê e os seguintes apoiadores: Som da Luz, Barra Shopping Sul, Dextera, Total Seguros, Gontof Comunicação, Expressão Natura, Bem Promotora, Camale, iQueest Sopa Digital, Senado Federal e Mundo Melhor.