Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Filme para todos
Com sessões gratuitas e inclusivas, Porto Alegre terá nova edição do Festival de Cinema Acessível Kids

“Meu Malvado Favorito 2” será exibido em duas sessões nesta quarta-feira (13), no Cinemark do Barra Shopping Sul

