Com peças únicas no mundo, Cristais de Gramado vai brilhar na Semana do Vidro de Veneza

Fundada há duas décadas na Serra, a Cristais de Gramado — referência no segmento no Brasil — está prestes a ganhar visibilidade internacional: a marca vai levar três esculturas criadas em solo gaúcho para a Semana do Vidro de Veneza, na Itália.

Detalhe: o arquipélago veneziano é onde está localizada a ilha de Murano, famosa pela técnica milenar utilizada para lapidar o vidro. Foi lá que o casal Irane Land e Telmo de Freitas Gomes buscou inspiração para abrir a fábrica gramadense e reproduzir a arte que brota do fogo.

— Desde que estivemos pela primeira vez em Murano, tivemos a certeza de que queríamos fazer isso no RS. Nossa fábrica é um ateliê inspirado no que vimos lá, por isso é um sonho poder voltar e mostrar a nossa arte — diz Irane, que, antes de se tornar empresária, era tabeliã em Novo Hamburgo.

A empresa tem 2 mil metros quadrados e produz itens do zero (incluindo a fabricação do cristal em si). O local mais interessante é o espaço onde os artesãos trabalham. São seis homens (por enquanto, não há mulheres), sendo um gaúcho, um paulista e quatro catarinenses.

Desde que o lugar se tornou ponto de interesse turístico (com média de 100 mil visitantes por ano!), é possível ver os mestres vidreiros em ação. Você fica diante do forno (onde há uma arquibancada), sente o calor do fogo e observa os artistas moldando o vidro incandescente.

Estive lá e tive a chance de participar do processo. Com equipamentos de segurança, "ajudei" (me esforcei, juro!) a moldar uma flor de cristal em parceria com Luciano Montagna, um dos profissionais da casa. Garanto: é incrível, tanto quanto os modelos desenvolvidos pelos artistas.

Três delas agora vão cruzar o oceano: as peças Vitallis (uma caveira de cristal inspirada na maior obra de arte de cristal do Brasil, que encantou Gisele Bündchen), Guardião do Mar (um dragão transparente, absolutamente delicado) e Ecos da Travessia (um barco a vapor em cristal azul, basalto e madeira, simbolizando os 150 anos da imigração italiana no RS). Elas são assinadas pelo designer Denis Rafael Schuck e pelo artesão Lucas Dorneles Bandeira (especializado na técnica do "flamework", usada em miniaturas).

Irane e Telmo vão pessoalmente a Veneza, levando os tesouros na bagagem para a exposição na Fondazione Bevilacqua La Masa. O embarque está marcado para 9 de setembro, e a mostra será entre os dias 13 e 21. Difícil mesmo está sendo controlar a ansiedade.

— Foi lá onde tudo começou, né? Além disso, seremos uma vitrine para o Rio Grande do Sul. Não é pouco — brinca Irane.

Como conhecer

Cristais de Gramado / Divulgação

A Cristais de Gramado fica na RS-115, nº 36.161, no bairro Várzea Grande, próximo ao famoso pórtico de entrada da cidade.

Abre diariamente, das 8h30min às 17h30min, sem fechar ao meio-dia.

Os ingressos podem ser obtidos antecipadamente no site https://ingressos.cristaisdegramado.com.br. Ali você também vê todas as possibilidades (desde a visita simples até a feitura de um vaso, por exemplo).

Dica: há um tour guiado de cerca de 1h30min que não precisa de agendamento, basta chegar. Você visita a fábrica, conhece instalação “O Inquestionável” (a mais valiosa escultura em cristal murano do Brasil), vê uma demonstração do trabalho dos artesãos e conhece a loja de fábrica, com mais de 4 mil peças de decoração e utilitários em cristal artístico, além de uma joalheria com mais de 24 mil joias únicas. Custa R$ 39 (meia entrada) ou R$ 78 (inteira).

Em Veneza