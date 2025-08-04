Com neta de Erico Verissimo, Sesc-RS lança programação gratuita para celebrar 120 anos do autor

Para marcar os 120 anos de Erico Verissimo (1905-1975), um dos maiores escritores do Brasil, o Sesc-RS deu início a uma série de homenagens. Em tempos de crise de memória e falta de tempo para a leitura, a ação é um bálsamo.

De olho nas novas gerações de leitores, a programação começou com a criação de um espaço especial dedicado ao autor em três feiras do livro no RS — a de Santa Cruz do Sul, onde foi inaugurado no dia 1º e pode ser visitado até 10 de agosto, na praça central; a de Cruz Alta, terra natal de Erico, de 4 a 9 de novembro; e a Feira do Livro de Uruguaiana, de 28 de novembro a 7 de dezembro.

O ambiente oferece painéis, bate-papos, oficinas, apresentações musicais e sessões de autógrafos, tudo de graça, com a cereja do bolo: a presença ilustre da neta de Erico, Fernanda Verissimo, na abertura, com a palestra “Meu avô, Erico”.

Esses espaços são um convite à leitura e uma demonstração de como a obra de um escritor pode se confundir, colaborar e ajudar a explicar a história de um país. FERNANDA VERISSIMO Neta de Erico Verissimo

Espetáculo e exposições

Para outubro, estão previstas apresentações do espetáculo de leitura O Continente de Erico Verissimo, estrelado pelo ator Werner Schünemann. A peça passará por Alegrete, Uruguaiana, Bento Gonçalves e Erechim.

Também haverá exposições sobre o escritor em diferentes regiões do Estado, cujos detalhes serão divulgados em breve.

Há muito a apresentar do Erico, especialmente às novas gerações. Que alegria termos a oportunidade de honrar esse grande artista da nossa terra desta forma. LUCIANA STELLO Gerente de Cultura do Sesc-RS

Espaço “Erico Veríssimo 120 anos"

Santa Cruz do Sul

35º Feira do Livro de Santa Cruz do Sul

Data: já está ocorrendo, até 10 de agosto

Cruz Alta

28ª Feira do Livro de Cruz Alta

Data: 4 a 9 de novembro

Uruguaiana

48ª Feira do Livro de Uruguaiana

Data: 28 de novembro a 7 de dezembro

Espetáculo de leitura

Espetáculo de leitura ao vivo "O Continente de Erico Veríssimo", com Werner Schünneman:

3/10 - Alegrete

4/10 - Uruguaiana

17/10 - Bento Gonçalves

18/10 - Erechim