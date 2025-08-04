Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Tributo
Notícia

Com neta de Erico Verissimo, Sesc-RS lança programação gratuita para celebrar 120 anos do autor

Entre as ações, estão espaços em feiras do livro no RS, espetáculo de leitura ao vivo e exposição; Fernanda Verissimo apresenta a palestra “Meu avô, Erico”

