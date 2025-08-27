Com música e cerveja, Sady Homrich, da banda Nenhum de Nós, fará "Degustação Acústica" em Porto Alegre

Vai uma "ceva" aí? Na foto, Sady e Luciano Pohlmann, na Cervejaria Pohlmann. Edith Auler / Divulgação

Baterista da banda Nenhum de Nós e mestre cervejeiro de primeira linha, Sady Homrich está à frente de um projeto que tem conquistado ouvidos e paladares Brasil afora: a Degustação Acústica, que une música ao vivo, bate-papo e cerveja artesanal. Agora, ele prepara uma nova edição do evento, em uma microcervejaria de bairro em Porto Alegre.

O encontro será no dia 4 de setembro na Cervejaria Pohlmann (leia os detalhes abaixo), na zona sul da cidade, que tem conquistado espaço como polo gastronômico e boêmio da Capital.

— É um lugar muito legal e tem tudo a ver com o projeto — diz Sady.

Desde o início da Nenhum de Nós, o baterista leva a música e a cerveja lado a lado. Formado em Engenharia Química, Sady começou a fazer a própria bebida em casa na década de 1980, quando ainda nem se falava nisso. Com o recente boom do universo cervejeiro, ele teve um "estalo".

— Eu estava dando um curso de cerveja caseira na UPF (Universidade de Passo Fundo) quando tive o insight de unir as duas coisas — conta Sady.

Isso foi em 2018. De lá para cá, o projeto Degustação Acústica passou por cervejarias do RS, de Santa Catarina e de Estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Não tinha como dar errado.

— É muito bacana, porque a gente fala de coisas que todo mundo curte. Gosto de contar curiosidades e de falar dos diferentes estilos de cerveja, e vou intercalando isso com canções — diz o baterista, que (literalmente) toca o projeto ao lado do cantor passo-fundense Rafa Braz.

No dia 4, o duo acústico levará uma seleção variada de composições à cervejaria — sem fugir de clássicos da Nenhum de Nós, é claro.

O evento terá a participação de Luciano Pohlmann, fundador e criador das bebidas da marca (que está fazendo dois anos).

— Quero falar um pouco sobre o processo de fabricação da cerveja. Vai ser uma oportunidade muito legal. Sady é muito preparado e é um grande artista — diz Luciano, cervejeiro desde 2014.

Mas, afinal, qual é a melhor cerveja? Sady não tem dúvida: é a local, consumida o mais próximo possível de onde é feita, e em boa companhia.

Sady e Luciano na hora do tim-tim. Edith Auler / Divulgação

Serviço