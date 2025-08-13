Juliana Bublitz

Cultura em alta
Notícia

Com mais de 120 espetáculos confirmados até o fim do ano, Multipalco Eva Sopher mostra a que veio

Atrações da temporada 2025/2 incluem shows, teatro, ópera, dança, circo, humor e concertos, para todos os gostos e bolsos

