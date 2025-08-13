Com mais de 120 espetáculos confirmados até o fim do ano, Multipalco Eva Sopher mostra a que veio

Isadora Quintana / Divulgação

Não é brincadeira: o Multipalco Eva Sopher terá mais de 120 espetáculos neste segundo semestre. A programação da temporada foi apresentada na última terça-feira (12), e a lista impressiona, comprovando a importância desse novo espaço cultural para Porto Alegre e o Rio Grande do Sul.

São apresentações de teatro, dança, música, ópera, circo e o que mais você puder imaginar, no complexo cultural concluído em março deste ano no subsolo do Theatro São Pedro, depois de mais de 20 anos em obras.

— A gente sempre disse que de nada adiantaria ter esse grande espaço, se ele não fosse ocupado. É o que estamos fazendo. Criamos uma programação plural e contemporânea, que traz à tona temas urgentes do nosso tempo e destaca diferentes linguagens da arte — diz Gabriela Munhoz, diretora artística da Fundação Theatro São Pedro.

São apresentações para todos os gostos e bolsos (inclusive com opções gratuitas).

Entre os destaques, estão o cantor Rubel (expoente da nova geração), a atriz global Ana Beatriz Nogueira (com peça de Martha Medeiros) e musicais de sucesso nacional (como Torto Arado, inspirado no best-seller de Itamar Vieira Junior, Admirável Sertão de Zé Ramalho e Felicidade, com Zeca Baleiro).

Haverá, é claro, grandes óperas (inclusive uma homenagem inédita a Jayme Caetano Braun), muita música, com shows e concertos, e boas doses de humor (a Dra. Rosângela, interpretada por Índio Behn, que o diga).

Também estão na programação grandes eventos, com destaque para o 32º Porto Alegre em Cena, o 10º Kino Beat e o estreante Festival Moinhos Cultural, sem falar das celebrações pelos 120 anos de nascimento de Erico Verissimo.

É tanta coisa, que não contei nem metade aqui (leia os detalhes abaixo). E é para se orgulhar mesmo: viva a cultura no RS!

Programação

Agosto

De 15 a 17 - Cabaré Coragem - Grupo Galpão - Teatro Simões Lopes Neto (teatro)

Dia 16 - Gris - Em Trânsito - Com Juliana Cortes - Teatro Oficina Olga Reverbel (música)

Dia 19 - Festival da Canção - Aliança Francesa - Teatro Oficina Olga Reverbel (música)

Dia 21 - Canção Gaúcha - Orquestra Theatro São Pedro - Teatro Simões Lopes Neto (música)

De 22 a 24 - (Um) Ensaio Sobre a Cegueira - Grupo Galpão - Teatro Simões Lopes Neto (teatro)

De 22 a 24 - João - Grupo Tholl - Teatro Oficina Olga Reverbel (teatro)

Dia 27 - Legítima Defesa - Coletivo Gompa - Teatro Oficina Olga Reverbel (teatro)

Dia 28 - Como Construir Uma Máquina de Guerra Teatral - Grupo VSQ - Teatro Oficina Olga Reverbel (teatro)

Dia 29 - Elis - Orquestra Villa-Lobos - Teatro Simões Lopes Neto (música)

Dia 29 - Paisagem Líquida - Teatro Por Que Não? - Teatro Oficina Olga Reverbel (teatro)

Dia 30 - Experimento Plantae - Grupo Cerco - Teatro Oficina Olga Reverbel (teatro)

Dias 30 e 31 - Orquestra de Brinquedos - Teatro Simões Lopes Neto (música/infantil)

Dias 30 e 31 - TOC - Uma Comédia Obsessiva Compulsiva - Teatro Simões Lopes Neto (teatro)

Setembro

Dias 2 e 3 - Concertos Didáticos Banrisul - Orquestra Theatro São Pedro - Teatro Simões Lopes Neto (música)

De 5 a 7 - Trilogia Grande Sertão: Veredas - Gilson Barros - Teatro Oficina Olga Reverbel (teatro)

Dia 5 - Missioneira - Valéria Barcellos - Teatro Simões Lopes Neto (música)

Dia 6 - Chamamecero (Argentina) - Teatro Simões Lopes Neto (música)

Dia 7 - Alemão Ronaldo - Teatro Simões Lopes Neto (música)

Dia 11 - Ecos do Piano - Orquestra Theatro São Pedro - Teatro Simões Lopes Neto (música)

De 12 a 21 - 32° Porto Alegre em Cena - Teatro Simões Lopes Neto e Teatro Oficina Olga Reverbel (teatro)

Dias 20 e 12 - Elixir do Amor - Companhia de Ópera do RS - Teatro Simões Lopes Neto (ópera)

Dia 24 - Tudo que Eu Queria Te Dizer - Ana Beatriz Nogueira - Festival Moinhos - Teatro Simões Lopes Neto (teatro)

Dia 25 - Concerto Orquestra Theatro São Pedro - Festival Moinhos - Teatro Simões Lopes Neto (música)

Dia 26 - Noite Gaúcha - Renato Borghetti & Luiz Marenco - Festival Moinhos - Teatro Simões Lopes Neto (teatro)

Dia 26 - Frida: Metade Dor, Metade Festa - Cia Dramática - Teatro Oficina Olga Reverbel (teatro)

Dia 27 - Lendas do Sul - Grupo Tholl - Festival Moinhos - Teatro Simões Lopes Neto (teatro)

Dias 27 e 28 - XI Mostra Espaço n - Teatro Oficina Olga Reverbel (dança)

Outubro

Dias 1, 2, 28 e 29 - Concertos Didáticos Banrisul - Orquestra Theatro São Pedro - Teatro Simões Lopes Neto (música)

Dia 2 - Fantasma Boca - Kino Beat - Teatro Oficina Olga Reverbel (performance cênica-sonora)

Dias 4 e 5 - Era Uma Vez… O Musical - Orquestra Theatro São Pedro - Teatro Simões Lopes Neto (música)

Dia 5 - Caminho do Meio - Gabriela Lery - Teatro Oficina Olga Reverbel (música)

Dia 7 - Sarau ONG Sol Maior - Teatro Oficina Olga Reverbel (música)

Dias 11 e 12 - Azira’í - Mostra Internacional de Arte Contemporânea - Teatro Simões Lopes Neto (teatro)

Dia 14 - Concerto Orquestra Jovem Theatro São Pedro - Teatro Simões Lopes Neto (música)

Dias 15 e 16 - Beleza - Rubel e Violão - Teatro Simões Lopes Neto (música)

Dias 18 e 19 - Admirável Sertão de Zé Ramalho - Teatro Simões Lopes Neto (música)

Dias 18, 19 e 24 - Il Trionfo Del Tempo e Del Disinganno - Companhia de Ópera do RS - Teatro Oficina Olga Reverbel (ópera)

Dias 25 e 26 - Em Busca de Paisagens Perdidas - Companhia de Ópera do RS - Teatro Simões Lopes Neto (ópera)

Dia 29 - 80 Anos da Aliança Francesa - Teatro Simões Lopes Neto (música)

Dia 31 - Revoada - Grupo Sofá a Jato - Teatro Oficina Olga Reverbel (música)

Novembro

De 1 a 9 - Torto Arado - Teatro Simões Lopes Neto (musical)

De 7 a 9 - Florbela à Margem de Um Poema - Teatro Oficina Olga Reverbel (teatro)

Dia 13 - O Resto é Silêncio - Orquestra Theatro São Pedro - Teatro Simões Lopes Neto (música)

Dia 13 - Lenda Urbana - Grupo Fuá - Teatro Oficina Olga Reverbel (teatro)

De 15 a 18 - Carmen, de Bizet - Orquestra da Ulbra - Teatro Simões Lopes Neto (música)

Dias 15 e 16 - A Desconhecida Lenda de Maculelê - Bando de Brincantes - Teatro Oficina Olga Reverbel (teatro)

Dia 19 - Concerto Olinda Allessandrini - Teatro Simões Lopes Neto (música)

Dia 20 - Lustige Volkstanzgruppe Bergtal - Teatro Simões Lopes Neto (dança)

Dias 22 e 23 - Bambu Bambá - Bando de Brincantes - Teatro Oficina Olga Reverbel (teatro)

De 25 a 30 - Mostra Ocupa Lab (LabMultipalco) - Teatro Oficina Olga Reverbel (teatro)

Dia 26 - Luiz Marenco - Teatro Simões Lopes Neto (música)

Dias 27 e 28 - Brilhante - Nega Lu em Musical - Teatro Simões Lopes Neto (musical)

Dias 29 e 30 - Tom na Fazenda - Teatro Simões Lopes Neto (teatro)

Dezembro

Dia 3 - Centro de Dança Arthur Murray - Teatro Oficina Olga Reverbel (dança)

Dias 5 e 6 - Mostra Casa Salto - Teatro Oficina Olga Reverbel (dança)

Dias 6 e 7 - João e Maria - Companhia de Ópera do RS (ópera)

Dia 7 - Todo artista é um egocêntrico - André Paz - Teatro Oficina Olga Reverbel (música)

Dia 9 - Natal em Concerto - Orquestra Theatro São Pedro - Fachada do Theatro São Pedro & Praça Multipalco (música)

Dia 10 - Sarau do Solar - Assembleia Legislativa - Teatro Simões Lopes Neto (música)

Dia 11 - Concerto de Final de Ano - Orquestra Jovem Theatro São Pedro - Teatro Simões Lopes Neto (música)

Dia 12 - Marcelo Corsetti - Teatro Oficina Olga Reverbel (música)

Dias 13 e 14 - Mostra Espaço n - Teatro Oficina Olga Reverbel (dança)

Dias 13 e 14 - Felicidade, com Zeca Baleiro - Teatro Simões Lopes Neto (música)

Dia 16 - Prêmio Eva Sopher - Cabaré da Cia Rústica (evento)

Dia 17 - Dra. Rosângela - Índio Behn - Teatro Simões Lopes Neto (teatro)

Dia 18 - Concerto de Final de Ano - ONG Sol Maior - Teatro Simões Lopes Neto (música)

Dia 19 - Concerto de Final de Ano - Companhia de Ópera do RS e Orquestra Jovem Theatro São Pedro - Teatro Simões Lopes Neto (música)

