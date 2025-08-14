Com iluminação lilás, prédio da "rampa de skate" adere a campanha contra feminicídios

Veja como está o edifício à noite. Daniele Machado / Divulgação

Prestes a virar "rampa de skate", o Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto alegre, mudou de cor à noite. O prédio icônico está lilás.

O motivo é nobre: a sede do governo do Estado (onde funcionam várias secretarias) aderiu à campanha pelo fim da violência contra a mulher, que passou a integrar o calendário oficial do Rio Grande do Sul.

A iluminação do Agosto Lilás é promovida pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, responsável por gerir o edifício, em parceria com a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. O gesto simboliza o compromisso do governo do RS com políticas de prevenção, proteção e acolhimento às mulheres.

Um dos grandes desafios dos órgãos de segurança é reduzir o número de feminicídios, que aumentou no primeiro semestre.