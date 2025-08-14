Com iluminação lilás, prédio da "rampa de skate" adere a campanha contra feminicídios

Prestes a virar "rampa de skate", o Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto alegre, mudou de cor à noite. O prédio icônico está lilás.
O motivo é nobre: a sede do governo do Estado (onde funcionam várias secretarias) aderiu à campanha pelo fim da violência contra a mulher, que passou a integrar o calendário oficial do Rio Grande do Sul.
A iluminação do Agosto Lilás é promovida pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, responsável por gerir o edifício, em parceria com a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. O gesto simboliza o compromisso do governo do RS com políticas de prevenção, proteção e acolhimento às mulheres.
Um dos grandes desafios dos órgãos de segurança é reduzir o número de feminicídios, que aumentou no primeiro semestre.
Até 30 de agosto, será possível ver as luzes, que ficam no lado oposto ao da rampa de skate. Outros prédios públicos, como o Palácio Piratini e a Assembleia Legislativa, também recebem iluminação lilás alusiva à campanha.