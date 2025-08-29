Com copo, ímã e boné, Parque Maurício Sirotsky Sobrinho ganha loja oficial de souvenir

O Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre, vai ganhar uma loja de souvenir. O espaço (que terá operação fixa, o ano todo) será inaugurado durante o Acampamento Farroupilha, que começa na próxima segunda-feira (1º), na Praça Harmonia, com uma série de produtos.

A iniciativa é da GAM3 Parks, concessionária responsável pela gestão do parque.

Um dos destaques do lançamento é a Coleção Oficial Caringi – Laçador, em homenagem aos 120 anos do escultor, com itens licenciados (como canecas, ecobags, garrafas, chaveiros, camisetas e ímãs) e a chancela da família.

Além das lembrancinhas inspiradas na obra-símbolo do RS, a loja contará com peças identificadas com a marca "Parque Harmonia" e produtos inspirados no Acampamento Farroupilha e na orla do Gasômetro.

Praça da Harmonia

Criada no coração do parque, junto ao pórtico principal, a Praça da Harmonia contará ainda, durante o Acampamento Farroupilha, com diferentes tipos de operação: a Mark Hamburgueria, a Chama POA – Pizza e Grill, o Bonfa Cachorro-Quente, a Quindinlândia, Natagelato, a Stanley, Edu – O Bolicho, Black Ursinhos e Correaria Estilo e Tradição, além de uma loja exclusiva dos Produtores Agrícolas Gaúchos.