Com passatempos de antigamente, Morro Reuter terá "Rua do Brincar"

Pequena joia de 6 mil habitantes a 60 quilômetros de Porto Alegre, Morro Reuter inaugura, no dia 30 de agosto, a Rua do Brincar. É um trecho de 126 metros na Rua Bento Gonçalves, que será fechado ao trânsito a cada 15 dias (aos sábados) e em datas comemorativas para atividades lúdicas.

A ideia é tirar a criançada (e as famílias) da frente das telas, segundo o prefeito Airton Bohn, além de resgatar o espaço público como ambiente de convivência.

Um grupo de professoras voluntárias está organizando as atividades previstas, que serão gratuitas. Além de interagir com a pintura no piso (assinada pelo artista Allan Mendes Guimarães), os participantes serão estimulados a curtir brincadeiras e brinquedos outrora (veja abaixo).

A ação tem parceria da Associação Cultural Morro Reuter, patrocínio de Sicredi Pioneira e projeto da Ebaplay.

Temática das próximas datas da Rua do Brincar

Sempre das 14h às 17h

30 de agosto - Inauguração (14h) – atividades com bolhas de sabão

Inauguração (14h) – atividades com bolhas de sabão 13 de setembro - Brinquedos de madeira – pernas de pau, carrinhos de lomba...

Brinquedos de madeira – pernas de pau, carrinhos de lomba... 27 de setembro – Brincadeiras ao vento, balangandãs

Brincadeiras ao vento, balangandãs 11 de outubro – Homenagem às crianças com atividades circenses

Homenagem às crianças com atividades circenses 25 de outubro – Brinquedos de pano, brincadeiras com tecido

Brinquedos de pano, brincadeiras com tecido 8 de novembro – Brincadeiras e brinquedos com cordas e elásticos

Brincadeiras e brinquedos com cordas e elásticos 29 de novembro – Brincadeiras com caixas

Brincar está na lei

Em Morro Reuter, a lei 2.096, de 4 de maio de 2021, tem como objetivo a valorização do brincar na vida das crianças, o reconhecimento da ludicidade como componente da cultura e da infância, o resgate de brincadeiras tradicionais como forma de preservação e recriação do patrimônio lúdico da sociedade e o estímulo e apoio ao reconhecimento da importância do brincar ao longo da vida.