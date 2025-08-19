Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Desconexão digital
Notícia

Com passatempos de antigamente, Morro Reuter terá "Rua do Brincar"

Iniciativa foi pensada para tirar a criançada (e as famílias) da tela do celular e resgatar o espaço público como ambiente de convívio

