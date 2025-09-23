Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Inclusão na veia


Com artistas surdos, incluindo DJ, Casa de Cultura terá Sarau Sinalizante

Evento integra a programação dos 35 anos do centro cultural que leva o nome do poeta Mario Quintana, em Porto Alegre

