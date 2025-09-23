Com artistas surdos, incluindo DJ, Casa de Cultura terá Sarau Sinalizante

Lipsen (E) e Lucas Bourscheid, idealizadores do evento, com a bandeira da comunidade surda, que será pendurada na Casa de Cultura. Alvaro Júnior / Divulgação

Com artistas surdos, a Casa de Cultura Mario Quintana vai dar show de inclusão nesta sexta-feira (26). Será com o Sarau Sinalizante, com teatro, poesia, dança, humor e até DJ.

Destaque da programação dos 35 anos do centro cultural, a iniciativa é dos atores Lucas Bourscheid (primeiro surdo a ter registro profissional na área no RS) e Philipe Philippsen, o Lipsen, gaiteiro do Brique da Redenção, que não tem deficiência auditiva, mas é formado em Libras (a Língua Brasileira de Sinais) e um dos idealizadores, ao lado de Lucas, do Café Sinalizante (que reúne pessoas dispostas a aprender e a praticar Libras).

— O evento é aberto a todos os públicos, para surdos e ouvintes. A parte do cerimonial terá interpretação em português, mas o conteúdo todo será em Libras. A gente propõe uma apresentação imersiva, até para que quem ouve se coloque no lugar de quem não escuta. É uma proposta disruptiva — explica Lipsen.

A ação será no Dia do Surdo, coincidentemente, data de aniversário do escritor Luis Fernando Veríssimo, falecido no dia 30 de agosto. O mestre da crônica será homenageado com uma esquete em Libras, inspirada no texto “Grande Edgar”, que foi traduzido e adaptado pela dupla.

— No ano passado, quando começamos a ensaiar, contatamos a família Verissimo, que abriu mão dos direitos autorais por ser uma produção voltada a pessoas com deficiência. Agora, descobrimos essa coincidência, justamente em um momento em que acabamos de nos despedir do LFV. No fim, achamos uma coisa bem bonita poder homenagear o nosso querido Verissimo filho, não apenas traduzindo um texto seu pela primeira vez para Libras, mas também pelo seu aniversário — diz Lipsen.

DJ surda

Sim, você, leitor(a) ouvinte que talvez nunca tenha sabido disso, não leu errado. Mesmo pessoas surdas ou com baixa audição amam música, especialmente pelas vibrações que ela emana.

No caso do Sarau Sinalizante, haverá, sim, uma DJ surda (a primeira do país) no comando das pickups: Helenne Sanderson, mais conhecida como Lenny Vibe, natural de Barreiras, na Bahia.

Apresentações do Sarau Sinalizante

Lucas Bourscheid e Philipe Philippsen – Teatro

Everton Luis Cardoso – Dança

Rodrigo Pereira – Poesia

Itacir do Carmo – Humor

Lenny Vibe - DJ

Intérpretes: Ket Oliveira e Lucas Fialho

As apresentações serão em Libras e haverá interpretação para o português somente no cerimonial

Serviço