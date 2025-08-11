Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Com 82 mil latas de sardinha no palco, Grupo Corpo vai celebrar 50 anos em Porto Alegre

Em curtíssima temporada, a multipremiada companhia de dança apresenta o espetáculo "Piracema", inspirado no movimento migratório dos peixes

