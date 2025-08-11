Com 82 mil latas de sardinha no palco, Grupo Corpo vai celebrar 50 anos em Porto Alegre

Quando se fala em dança contemporânea no Brasil, é impossível não mencionar o Grupo Corpo. Fundada há exatos 50 anos em Belo Horizonte (MG), a companhia brindará Porto Alegre com seu novo espetáculo, Piracema, nos dias 13 e 14 de setembro.

O programa trará ainda a obra-prima Parabelo (1997), com música de Tom Zé e Zé Miguel Wisnik.

As sessões serão no Teatro Fiergs, e os ingressos entram à venda nesta quarta-feira (13) (leia os detalhes no fim do texto). É bom correr. Ou seria bailar?

Os bailarinos escolheram o fenômeno da piracema como símbolo de sua trajetória – uma viagem movida pelo "irresistível desejo de criar, recriar e resistir".

Com trilha inédita composta por Clarice Assad, Piracema inaugura a parceria coreográfica de Rodrigo Pederneiras, a mente por trás do Corpo, com Cassi Abranches, que passa a ser também coreógrafa residente.

Com a companhia dividida em dois blocos de 11 bailarinos, cada um dos coreógrafos criou e ensaiou independentemente todo o balé, para depois reunir e combinar as duas versões, que se complementam.

A música criada por Clarice é dividida em três grandes movimentos: o universo tribal, no ambiente natural intocado, a polifonia sinfônica do clássico e o eletrônico, urbano e contemporâneo.

Detalhe: a cenografia usa um material inusitado, que se alinha à ideia dos cardumes da piracema. Pederneiras Recobriu o fundo do palco (de 16m x 7m) e as pernas (laterais do cenário) com nada menos que 82 mil tampas de latas de sardinha. A rede de metal remete a escamas.

Parabelo

A outra obra a ser apresentada em Porto Alegre une o sertanejo e o contemporâneo, como a trilha composta por Tom Zé e José Miguel Wisnik. De 1997, a peça é “a mais brasileira e regional” das criações do Grupo Corpo.

Dos cantos de trabalho e devoção, do baião cadenciado e dos contrapontos rítmicos, emerge uma escritura coreográfica de grande força expressiva, com jogo de cintura e marcação de pé.

O cenário de Fernando Velloso e Paulo Pederneiras exibe ex-votos de igrejas interioranas em dois painéis, de 15m x 8m, que dão sustentação cenográfica ao espetáculo.

Os figurinos de Freusa Zechmeister têm, na primeira parte, a intensidade das cores velada por um tule negro, à exceção das sapatilhas. Na explosiva reta final do balé, as malhas coloridas se libertam do véu.

Potência

Nas cinco décadas da companhia, são 43 obras criadas e montadas, com apresentações em 261 cidades de 41 países, além do Brasil.

Ao longo da sua trajetória, o grupo encomendou músicas originais a duas dezenas de compositores, dançando obras do popular ao clássico.

A companhia mudou o panorama da dança no Brasil e tornou-se embaixadora cultural do país mundo afora, da Tailândia aos EUA, da Rússia ao Canadá.

É um patrimônio cultural do Brasil, que, além de tudo, trabalha pela formação de jovens e de público através de seu Corpo Cidadão, organização sem fins lucrativos que funciona desde o ano 2000, e da Corpo Escola de Dança, criada também há 50 anos.

Serviço

O quê: espetáculo Piracema, do Grupo Corpo

espetáculo Piracema, do Grupo Corpo Quando: 13 e 14 de setembro, sábado às 20h30min e domingo às 19h

13 e 14 de setembro, sábado às 20h30min e domingo às 19h Onde: no Teatro FIERGS

no Teatro FIERGS Quanto: ingressos de R$19,90 a R$220 em sympla.com.br. Vendas abertas a partir desta quarta-feira (13)